El intendente de Rivadavia, Fabián Martín, dio ayer la instrucción al abogado municipal de no arribar a ningún acuerdo en el reclamo judicial que ha realizado su antecesora, Ana María López, por vacaciones no gozadas en su último año de gestión. El jefe comunal plasmó su decisión en la audiencia de conciliación en el Juzgado Contencioso Administrativo, que conduce Adriana Tettamanti, informaron fuentes judiciales. La definición se dio luego de que este medio diera a conocer que entre las partes había voluntad de llegar a un principio de acuerdo, situación que ayer giró 180 grados.



La exintendente y un grupo de exfuncionarios, entre ellos, su marido Alberto Herrera, exigían el pago de vacaciones no gozadas por un total aproximado de 140 mil pesos. Martín había rechazado el desembolso y ratificó su decisión originaria en la Justicia.