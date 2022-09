El bloque del Frente de Todos del Concejo Deliberante de Rivadavia presentó ayer un pedido de informe al intendente Fabián Martín para que dé cuenta del "detalle de gastos realizados en el evento de público y notorio conocimiento (agasajo a los docentes del departamento)". El planteo lo dio a conocer el edil bloquista Walter Vázquez, quien, en diálogo con el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, dijo que "no tenemos problema que festeje, pero queremos saber cuánto costó y de dónde salieron los fondos". Ante las dudas, este medio intentó hablar con el jefe comunal pero no atendió los llamados de este medio. Además, desde su entorno indicaron que, por el momento, habrá silencio.

Según expresó Vázquez, el jefe comunal de Juntos por el Cambio (JxC) "viene presentando ajustes presupuestarios porque no tiene fondos y vemos que hacen este evento con recursos del municipio y con presencia de representantes de su espacio". Así, fue más allá al indicar que "(JxC) critica a la provincia indicando que no hay prioridades y acá hay vecinos que tienen muchas problemáticas que no son escuchadas ni resueltas".

El documento del bloque del FdT en Rivadavia, fue presentado ayer por la tarde en la comuna y fue firmado por los cuatro ediles opositores: el bloquista Vázquez, y los peronistas Laura Villa, Lucio Gutiérrez y Leonardo Lorenzo.