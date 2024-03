Este lunes se cumple en San Juan y en varias provincias un paro nacional docente convocado por los gremios nucleados dentro de la CGT. La medida tiene impacto en San Juan, en virtud que UDA y Amet adhirieron, y UDAP se plegó en rechazo al ofrecimiento salarial de las autoridades provinciales. Todo en medio de una paritaria que sigue abierta.

Así las cosas, el inicio de clases resultó trunco y son más los niños que hoy no asistieron que los que sí.

Sobre este tema habló el vicegobernador Fabián Martín, "recuerdo que en los cuatro años anteriores no hubo un paro, es decir, muy desigual la situación".

Enfatizó en que "hay que tener un poco de cordura y un poco de criterio. Nosotros entendemos que la situación es muy difícil, que la inflación ha hecho en estos últimos meses, bueno, en estos últimos años un trabajo de deterioro del salario. Sabemos, lo conocemos igual que todo el mundo, pero también sabemos que son tiempos de remarla", dijo en Radio Sarmiento.

La segunda autoridad provincial reconoció que "sabemos que cualquier oferta que se haga va a ser tal vez corta para las aspiraciones de un trabajador. Lo sabemos. No es que nosotros creamos que estamos haciendo una oferta que al trabajador le va a venir muy bien. Pero no tenemos recursos. Nosotros no nos podemos obligar en una oferta que dentro de dos meses no se pueda pagar. Entonces tenemos que caminar por ese hilo muy fino de tratar de dar la mejor oferta que la podamos cumplir, sabiendo que no va a haber recursos. Lo ha dicho el presidente, no hay plata.

Y cerró, "tenemos la fe de que entrando el mes de septiembre, octubre, las cosas van a empezar a mejorar. Y bueno, la Argentina tiene cosas muy importantes. Tiene una cosecha extraordinaria que a través del campo argentino va a entrar muchas divisas después del mediado de año".