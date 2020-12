"Me dio un ataque de llanto", confió la vicepresidenta del Pro en San Juan, Gimena Martinazzo, al contar lo que sintió este miércoles, luego de enterarse del procesamiento al diputado nacional Eduardo Cáceres. La medida judicial surgió luego de que ella lo denunciara por violencia de género.

"La verdad es que espero que se haga justicia con todo esto, porque es mucho lo que hemos pasado. Bueno, se está haciendo justicia y espero que esto continúe y salga la verdad porque yo fui con la verdad y lo único que hizo este señor -en referencia a Cáceres-, fue poner trabas a las investigaciones. Acá vemos que no es nada inocente", afirmó Martinazzo en diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento.

Cabe recordar que, el juez Federico Rodríguez, titular del Cuarto Juzgado Correccional, decidió procesar al Diputado Nacional por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y, además, le trabó un embargo de 250.000 pesos.

En ese sentido, Martinazzo indicó que "es por las hematomas y todo lo que presenté. En cuanto al vínculo, acá está la confirmación de que teníamos una relación, algo que él niega".

Por otra parte, recalcó que "el caso no está en cuestiones políticas. Hay un médico legista que certificó las lesiones, hay un escaneado de teléfono que ratifica todo lo que declaré. Así que el proceso va a seguir. Si fuesen cuestiones políticas, los mensajes no podrían ser de ese nivel de agresión".

Y agregó: "Yo dije voy a renunciar a la banca si tengo la posibilidad y lo ratifico, porque no es ese el motivo de la denuncia. Si él renuncia yo no voy a asumir, dije que no, el tema que pasa por mi cabeza es otro. No tengo ganas porque no es ese el motor de la denuncia sino que se haga justicia en cuanto a la violencia de género. Lo demás para mí es accesorio. No soy de esa calaña. Él tendrá en su cabeza hacer ese tipo de cosas, no es mi caso".

Sin embargo, aseguró que no se alejará de la política. "Voy a seguir militando en el Pro hasta tanto vea que las cosas se pueden cambiar. Soy una convencida de que los cambios se producen desde adentro. Veré cómo responde el espacio. Por ahora, se están tomando las medidas que corresponden en cuanto a la carta orgánica y los protocolos. Quiero un espacio que defienda a las mujeres. Yo no voy a abandonar la política porque la hago de corazón, es de ayuda, de asistencia, de mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando ingresé lo hice para poder cambiar realidades y eso se puede hacer con herramientas políticas", afirmó la referente del Pro local.

Para cerrar sostuvo: "Solamente quiero justicia. Esperemos que no sólo con esta causa se haga justicia sino con todas las mujeres que la están pidiendo".