Medidas. Las calles de Buenos Aires llenas de banderas argentinas, tras el triunfo de Alberto Fernández. Tras los resultados se anunciaron medidas cambiarias.

Luego de conocerse el resultado de la elección presidencial de ayer, en la que Alberto Fernández fue electo presidente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió aumentar el control de cambios para las "personas humanas": desde hoy los ahorristas individuales podrán comprar sólo U$S 200 por mes, en lugar de los U$S 10.000 que estaban permitidos desde el cepo que se implementó el domingo 1 de septiembre.



"Ante el grado de incertidumbre actual, el Directorio del BCRA decidió tomar este domingo (por ayer) una serie de medidas que buscan preservar las reservas del Banco Central. Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre de 2019", dice un comunicado. "Establece un nuevo límite de U$S 200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y en U$S 100 a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivo (en casas de cambio, por ejemplo). Estos límites no son acumulativos", según el comunicado.



El objetivo de la medida es buscar quitarle presión a la cotización del dólar y evitar más drenaje de reservas, que el viernes llegaron a U$S 43.503 millones, un 34% menos que luego de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).



La decisión fue tomada en una reunión de directorio especial que encabezó anoche Guido Sandleris, presidente de la autoridad monetaria, y que contó con todos los directores y también con el secretario de política Económica del ministerio de Hacienda, Sebastián Katz. Desde el sábado pasado circuló la versión, ayer confirmada, de que las máximas autoridades estaban con "agenda abierta" y que iban a reunirse si el resultado terminaba siendo adverso para Cambiemos.



Fuentes del Gobierno aseguran que el presidente Mauricio Macri no le adelantó la medida al mandatario electo Alberto Fernández en la breve charla que mantuvieron anoche. "Mañana (por hoy) me reuniré con Macri y empezaremos a ver cómo transcurrimos el tiempo que nos queda", dijo el presidente electo.



El Banco Central descartó declarar feriado cambiario para hoy, confirmaron fuentes de la autoridad monetaria. Los voceros confirmaron esta información luego de difundidos los primeros datos de las elecciones, que arrojaban una victoria del candidato del Frente de Todos Alberto Fernández en primera vuelta a pesar de que el presidente Mauricio Macri recortó la distancia.



El viernes pasado, el dólar cerró a un promedio de 65 pesos para la venta. Según especialistas consultados en los primeros minutos de hoy por canales televisivos, se espera que la gente se vuelque a la compra del dólar blue, mientras había expectativa sobre el futuro de la moneda estadounidense para los turistas argentinos.