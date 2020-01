A tono con el clima, la interna del Pro viene caliente. Desde el sector de la actual conducción manifestaron que una reforma en la Carta Orgánica nacional impide que el presidente partidario esté más allá de dos mandatos, por lo que tal cambio impactaría en San Juan y Eduardo Cáceres, el líder local, no podría presentarse en el comicio de marzo, ya que, encima, va por su tercer período. Por el lado del espacio opositor interno, Fernando Patinella contestó irónicamente que "es una salida elegante para que Cáceres no compita", dado que se trata de "una figura desgastada".



El macrismo local, en línea con lo que sucederá a nivel nacional, llevará adelante su proceso de renovación de autoridades entre febrero (presentación de listas) y marzo, mes en el que está previsto la elección. El Pro en San Juan está atravesando la pérdida de la cuota de poder que había conseguido en 2015. Si bien no había conseguido triunfos en la provincia ni en los departamentos, sí había conquistado puestos en organismos nacionales con sede local debido a la victoria de Mauricio Macri. Tras la derrota del año pasado a manos de Alberto Fernández, dichos espacios quedarán en manos del peronismo sanjuanino, por lo que en el Pro comenzaron con los cuestionamientos internos, como la falta de crecimiento de la fuerza política y la subordinación a Producción y Trabajo, de Marcelo Orrego.



Desde la línea partidaria oficialista explicaron que a nivel nacional surgió un tope a las reelecciones. Cáceres va por su tercer mandato, tal cual él mismo lo escribió en uno de sus últimos tweets (2014-2016, 2016-2018 y 2018-2020), por lo que tendría vedado el camino para otra postulación. No obstante, en su entorno viene sonando también la palabra renovación. En ese marco, para calzarse el traje de candidato del oficialismo suenan Enzo Cornejo, secretario General del Pro y actual diputado provincial; Gimena Martinazzo, ex delegada local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y excandidata a intendente de Rawson, y Natalia Sánchez.



En la vereda de enfrente está Patinella, quien fue parte de la conducción, dado que venía siendo el apoderado del partido desde 2007 y en 2015 había asumido en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero tras las campañas de las elecciones provinciales y nacionales del año pasado y sus resultados, se salió de la línea oficialista y viene trabajando para dar pelea por el liderazgo de la fuerza política.



Al dirigente le llamó la atención la versión del sector de Cáceres sobre la aplicación de un freno a la reelección dispuesto a nivel nacional. Así, resaltó que "hay cuestiones que se reservan para las Cartas Orgánicas provinciales, siempre y cuando no incurran en ilegalidades frente a la Carta Orgánica nacional". Por eso, resaltó que "lo que refiere a la elección de autoridades, se trata de una cuestión de estricto ámbito provincial". La norma local no impide la reelección por otro período. De esa manera, indicó que "se trata de una manera elegante de decir que Cáceres no se presentará". En cuanto a su futuro, Patinella no descartó ser candidato, pero manifestó que están trabajando para armar un grupo de peso. Es que en las últimas renovaciones siempre hubo ruido interno contra el actual diputado nacional, pero nunca se conformó un sector que pudiera darle pelea y consolidar listas en 14 departamentos.



Disputas



El Pro en San Juan nació en 2006. En 2011, el partido expulsó a Wbaldino Acosta Zapata. Luego, el entonces presidente Hugo Ramírez fue desplazado por la Asamblea de Delegados y repuesto tras una intervención.



A nivel nacional



El Pro a nivel nacional será conducido por Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri. El calendario eleccionario se dará entre febrero y marzo y en San Juan se replicarán las fechas.

Espacios

Tras las elecciones 2019, los puestos más relevantes que tiene el Pro son el de diputado nacional, en poder de Eduardo Cáceres hasta 2021, el de legislador provincial, en poder de Enzo Cornejo, y un puñado de concejalías. A medida que la Nación y la provincia vayan cubriendo los cargos nacionales con sede en San Juan, los referentes del Pro irán dejando esos puestos.



El macrismo local tuvo una fuerte irrupción en 2013, cuando Cáceres ganó la interna del frente que por entonces conducía Roberto Basualdo y luego se quedó con la banca de diputado nacional.



En 2017 volvió a aliarse con el entonces líder de Producción y Trabajo y el legislador nacional consiguió la reelección. El año pasado, el Pro conformó nuevamente la alianza opositora, pero el referente fue Marcelo Orrego, quien relegó al macrismo a un segundo lugar, tanto en las elecciones provinciales como en las nacionales. Es que el exintendente de Santa Lucía se despegó de la imagen de Macri y sólo se alió cuando al frente nacional se incorporó el entonces senador peronista Miguel Ángel Pichetto. Tal destrato es una de las críticas de los macristas a Cáceres.