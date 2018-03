Durante un acto por el Día Internacional de la Mujer en el Centro Metropolitano de Diseño, Mauricio Macri anunció hoy que enviará al Congreso un proyecto de ley para "lograr el salario igualitario", una medida que había prometido durante la apertura de sesiones ordinarias.



"No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No tiene sentido, no tiene explicación para aquellos que trabajamos día a día con ellas. El salario igualitario tiene que ser una realidad en todo el país", afirmó Macri, quien asistió al acto junto a su esposa, Juliana Awada.



"Llegó el momento que demos un paso superador y aprovechemos esta fecha para lograr avances concretos en igualdad de género e igualdad de oportunidades. Tienen mi compromiso absoluto para avanzar en este tema", resaltó.



Y añadió: "Hoy son más las mujeres que no tienen trabajo o que no tienen un trabajo no registrado. Además, las mujeres están poco representadas en los espacios de decisión, no en Cambiemos".



