Custodia. Una oficina especial en el Quinto Juzgado de Instrucción espera la megacausa de expropiaciones para ser traslada a la secretaría especial que ha creado el Poder Judicial, a pedido de la Sala I de la Cámara Penal.

Para llegar a la secretaría especial de la Sala I de la Cámara Penal, en la que estarán custodiados los expedientes de la megacausa de expropiaciones, hay que atravesar pasillos, puertas y recorrer una larga distancia dentro del edificio de Tribunales. Tras una puerta, que por afuera estará protegida por un agente de seguridad y vigilada por cámaras, hay tres escritorios que hacen a la vez de centinelas del acceso que tienen a un costado, el que hay que atravesar con otra llave para llegar a los documentos. Eso no es todo, ya que el espacio contará con alarma y censor contra incendio. Por el momento, y en principio quedará así, hay dos personas en todo el edificio 25 de Mayo que tienen entrada a ese reducto. Con esas características, la causa de expropiaciones se ha convertido en la única de todo el Poder Judicial que contará con semejante esquema de seguridad. Una vez que los documentos lleguen a destino, se hará una copia digital de todo el expediente que hoy cuenta con 40 cuerpos (cada uno tiene 200 fojas).



La celosa custodia de los archivos de la megacausa no es un capricho. Las casi 2.000 hojas contienen detalles de los juicios civiles por los que abogados, exjueces y exfuncionarios están acusados de conformar una banda que tenía por objetivo elevar los precios de los terrenos expropiados y así estafar con millones al Estado. Además de los procesos civiles, en los documentos están incorporadas las pericias que hizo el personal del Tribunal de Tasaciones y todas las pruebas recolectadas a través de los casi diez años que han transcurridos desde que el Ejecutivo hizo la denuncia. Así, entre los escritos, figuran las indagatorias y los distintos incidentes que se han producido desde 2010. El juicio se desarrollará el año que viene y tal custodia obedece a que no quieren tener ningún inconveniente con la hipotética pérdida, extravío o sustracción de algún documento en una causa tan emblemática.



La causa está hoy en resguardo en una oficina particular del Quinto Juzgado de Instrucción, a cargo de Benedicto Correa. Las cajas están en proceso de embalaje para ser trasladadas a la secretaría especial en los próximos días, indicaron las fuentes. A su vez, ese juzgado está a la espera de la resolución de planteos que han realizado imputados en el cuarto procesamiento para poder elevar ese expediente a juicio y que se sume al resto.



En Tribunales no recuerdan una causa tan voluminosa y con tantos acusados como la megacausa de expropiaciones en la que, además, se haya requerido un lugar y personal especializado para que se aboque exclusivamente al caso. Sólo en el ámbito federal, en causas de droga y lesa humanidad, suelen haber tantos involucrados. El antecedente local más próximo es el caso Uma, la beba que murió de un tiro en la cabeza en enero de 2014 por una gresca entre bandas en el barrio Huarpes de Pocito. A ese juicio llegaron once imputados y siete personas fueron condenadas a prisión perpetua. Para la megacausa de expropiaciones hay 15 imputados: los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday; los exjueces Rosalba Marún y Carlos Macchi; el exfiscal de Estado Mario Díaz y la perito Ana María Melvin; el exempleado de Recursos Energéticos Néstor Adán Ruiz; y los exmiembros del Tribunal de Tasaciones Julio Fernández, Pedro Bazzani, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera; junto a los peritos Fernando Videla, Víctor Bustos y Juan Pablo Quiroga.



Además de los mecanismos de seguridad, la causa tendrá asignado personal exclusivo para su tratamiento (Ver Recuadro).

Refuerzo inédito

La megacausa de expropiaciones tendrá un refuerzo inédito de personal abocado a la causa. La jueza Silvina Rosso de Balanza, presidente del tribunal, le solicitó a la Corte de Justicia que le asigne al menos seis personas para que trabajen exclusivamente en el juicio que se espera que comience en el primer trimestre del año que viene. Entre los solicitados aparecen abogados, agentes judiciales y personal administrativo. Así, la secretaría especial creada para llevar adelante la causa estará a cargo de Natalí Lima. Rosso de Balanza estará al frente del juicio junto a Martín Heredia Zaldo, del Cuarto de Instrucción; y Matías Parrón, del Quinto Correccional. Por otro lado, desde el Ministerio Público Fiscal, Daniel Galvani solicitó tres personas que se sumarán al cuerpo que también integra el fiscal Iván Grassi.

Cuerpos

2.000

Es el número de hojas que componen los 40 cuerpos que tiene la causa. No se descarta que se puedan sumar más.

Montos y causas

Por las causas de expropiaciones el Estado llegó a pagar 42 millones de pesos y se frenó el desembolso de poco más de 1.600 millones. Los expedientes contemplan los procesos expropiatorios denominados Cuesta del Viento, Parque de Mayo, Canal Benavídez, Ruiz Guillermo, Basañez Luis y Herrería.