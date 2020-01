El intendente de Angaco, Carlos Maza Peze, negó las duras acusaciones que una empleada municipal hizo en su contra. Según manifestó, nunca le gritó y tampoco la maltrató cuando ingresó a la Oficina de Empleo, tal como la mujer había expresado en la exposición por maltrato laboral que hizo en la Policía. Es más, el jefe comunal indicó que la polémica se dio porque la trabajadora no quiere ser trasladada a otra área y que, incluso, hace una semana se negó a firmar una notificación que le indicaba que tenía otro puesto asignado. Por otro lado, si bien no quiso responsabilizar por lo ocurrido al exintendente José Castro, indicó que Graciela Rodríguez está ligada a la anterior gestión, ya que es la mujer del exsecretario de Gobierno, Claudio Vicentela. Además, dijo que existe un grupo de empleados cercanos a Castro que buscan "hacer daño".

Maza Peze fue muy crítico con los dichos de la empleada porque entiende que sobrepasó una línea al acusarlo falsamente de maltrato laboral. Por eso, no descartó hacer una presentación judicial por lo ocurrido. Además, desde el punto de vista personal, se mostró dolido al manifestar que "nunca haría eso. Quien me dio la vida fue una mujer. Quien le dio la vida a mi hijo fue una mujer y quien hoy me acompaña en la vida es una mujer. No le faltaría el respeto nunca a una mujer porque no es lo que me enseñaron. Quien me conoce sabe que no soy esa clase de persona".

Por otro lado, dijo que Rodríguez "no tiene testigos para afirmar lo que dice. Quienes estuvieron ahí no señalan lo que ella indica. Está inventando las cosas". Al ser consultado sobre qué ocurrió el jueves por la mañana, el jefe comunal contó que llegó a la Oficina de Empleo a hablar con la encargada del área para comunicarle que otra persona se haría cargo de esa tarea. En ese charla estuvo Rodríguez, quien aprovechó para manifestarle que no quería trasladarse de área, según relató. "Lo que pasa es que no se quieren mover de sus lugares. Ella es planta permanente administrativa, por lo que tiene que trabajar seis horas de mañana o de tarde. Yo necesito que vaya en la tarde. Por eso se le asignó otro horario. Con eso, no me estoy saliendo de la ley". Y reiteró que "no le he levantado la voz y no le he dicho nada. Sólo le comuniqué que se tiene que presentar en la Municipalidad para que se ocupe de otras tareas".

La trabajadora le había asegurado a este medio que Maza Peze llegó "de forma abrupta y cuando me vio que estaba ahí, empezó a gritarme y con palabras muy fuertes me dijo que me vaya. Con los brazos levantados decía "andate porque vos no tenés que estar acá"". Además, sostuvo que le gritó "vos vas a cosechar lo que has sembrado", he hizo referencia a las publicaciones suyas de Facebook, las que parecen ligadas políticamente al exintendente Castro.

Sobre ese punto, el intendente aseguró que respeta a los trabajadores comunales de la anterior gestión, al punto que indicó que hay unas diez empleadas que desempeñan tareas cerca suyo y que al menos la mitad estaban con Castro. "Lo que estamos haciendo es mover al personal. Por eso dicen que estamos persiguiendo a la gente del exintendente", se justificó.

Maza Peze había asumido con polémica, ya que lo primero que hizo fue aumentarse el sueldo un 50 por ciento, aunque luego, tras las presiones, dio marcha atrás.



>> FRENTE A FRENTE

GRACIELA RODRÍGUEZ - Empleada municipal

"Sólo recibí gritos, maltratos y humillaciones. El momento que viví fue de mucha violencia. Me decía "andate porque vos no tenés que estar acá. Vas a cosechar lo que has sembrado". Nunca paró de gritar".

CARLOS MAZA PEZE - Intendente de Angaco

"No le he levantado la voz y no le he dicho nada. Sólo le comuniqué que se tiene que presentar en la Municipalidad para que se ocupe de otras tareas. Está inventando las cosas. Sobrepasó los límites".

Presentación y pedido

Desde el gremio UPCN ratificaron que le pedirán el lunes una reunión a Maza Peze para aclarar el asunto. Por otro lado, harán una presentación en la Dirección de la Mujer de la provincia para que se tome intervención sobre la denuncia por maltrato de Rodríguez.



Empleados de planta

La municipalidad de Angaco cuenta con 121 empleados en planta permanente, de los cuales, 48 están afiliados al gremio SUOEM y 46 a UPCN. Fuentes oficiales indicaron que Maza Peze tiene más relación con el primer sindicato, ya que fue delegado gremial.