La renuncia ocurrió ayer por la mañana tras una reunión que hubo en la Municipalidad de la Capital. Si bien el intendente Franco Aranda le ofreció continuar en el cargo, el periodista Luis Eduardo Meglioli optó por dar un paso al costado en la Secretaría de Cultura de la comuna, luego de poco más de 10 años de gestión. No obstante, el jefe comunal le propuso ser asesor municipal, cosa que Meglioli aún no define.



Desde el municipio indicaron que el ahora exfuncionario esgrimió motivos personales para alejarse del cargo, que la salida se dio en muy buenos términos y que por el momento no suena nadie para su reemplazo.



Meglioli llegó a la Secretaría de Cultura de la Capital con la gestión de Marcelo Lima, en diciembre de 2007, y acompañó al actual vicegobernador en sus ocho años de gobierno. En base a la experiencia del funcionario, Aranda decidió mantenerlo en el cargo, el cual ocupó hasta la mañana de ayer.



Tras su salida, el periodista utilizó las redes sociales para referirse a la situación. En Facebook indicó que "no ha pasado nada malo" y que "no siempre se puede hacer todo lo que se sueña por la gente desde este sector complejo y apasionante al mismo tiempo que es la Cultura y el Turismo. Gracias a Marcelo Lima por su confianza en su gestión y a Franco Aranda y su equipo".



Al ser consultado sobre su paso por Capital, Meglioli se manifestó tranquilo e indicó que "estoy satisfecho por la tarea cumplida. Han quedado varios proyectos por ejecutar y estoy seguro que se van a concretar con el equipo existente".



Por otro lado, aseguro que se quedará en la provincia y no viajará hacia otro destino como había trascendido. Además indicó que le gustaría volver a ejercer nuevamente el periodismo, pero con algún proyecto televisivo "tal vez con un programa donde pueda recorrer el interior de la provincia", manifestó.