Mano derecha de Sergio Uñac, vicegobernador y vice segundo del PJ, su palabra tiene peso. En ese marco, Roberto Gattoni dejó en claro una bajada de línea al interior de la coalición oficialista. "Todos los dirigentes tenemos que tener la madurez y la humildad de aspirar al lugar que crea más conveniente para cada uno el conductor de este frente. Sea el lugar que sea. Más allá de las aspiraciones personales, nos tenemos que encolumnar a lo que haga mejor y a mantener el proyecto del Gobernador", destacó sin vueltas. ¿Ve librepensadores? se le consultó, ante lo que respondió que no y aclaró que su opinión "no significa descalificar a absolutamente nadie", aunque reiteró el concepto: "Es una obligación de quienes estamos convencidos de la conducción de Uñac que debemos escuchar y atender su mirada".

Gattoni tiró las definiciones en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento. Si bien no mencionó dirigentes y sí habló de aspiraciones legítimas, fue una bajada de línea a seguir el mando de Uñac en la definición de candidaturas en los cargos provinciales y en los departamentos para evitar internas innecesarias y en el marco de una estrategia de cara a ganar en 2023 en un comicio que se vislumbra reñido con Juntos por el Cambio (JxC). Todo eso, una vez que el Gobernador decida y anuncie que competirá por un tercer mandato. Así, tras ser consultado sobre su futuro político luego del 10 de diciembre del año que viene, el presidente de la Cámara de Diputados habló de que "tenemos que alinearnos a los mejores intereses de quien conduce este proyecto y defina los lugares para cada uno", dado que "el liderazgo de Uñac es porque tiene aciertos en sus percepciones y en la evaluación que hace".

No fueron las únicas declaraciones del vice segundo del Partido Justicialista, ya que, además, resaltó que "es una buena alternativa" adelantar la fecha de las elecciones provinciales de las nacionales, debido a que "las discusiones son distintas, tenemos que poner en consideración de la población un modelo provincial, de gestión, de experiencia, lo que entendemos que hay que hacer en la provincia y la oposición tendrá que poner una propuesta alternativa. Difiere de lo que se discute en un comicio nacional".

"El liderazgo de Uñac es porque tiene aciertos en sus percepciones", resaltó el vice Gattoni.

El paso de Gattoni por la emisora se dio luego del desembarco de Sergio Massa como superministro en el gabinete presidencial (ver aparte) y de la sentencia de la Sala IV de la Cámara Civil, que revocó la resolución de la jueza Adriana Tettamanti, quien había declarado la inconstitucionalidad del Código Electoral que eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) tras un planteo de tres diputados giojistas. Después de ese resultado, dicho espacio sacó un comunicado en el que reflejó que el voto mayoritario tuvo "un sentido más político que legal". Ante la consulta, el vicegobernador remarcó que "me parece muy mal que se descalifique a la institución del Poder Judicial y a la cualidad personal y profesional de las juezas porque el fallo no me gusta. No estoy de acuerdo. Nosotros hemos sido respetuosos. No pueden decir que el fallo de primera instancia, como les quedaba bien, fue objetivo, bueno y sujeto a derecho, mientras que el de una instancia superior está teñido de actuación política porque no les gusta o les salió en contra. Es una actitud poco democrática". Además, reiteró que el tratamiento legislativo para la aprobación del sistema de votación que reinstaló las internas partidarias fue correcto y legal, el cual puede ser analizado en la demanda que también entabló Juntos por el Cambio. No obstante, Gattoni repitió que están abiertos al diálogo para discutir un nuevo régimen electoral que contenga los más amplios consensos posibles. De hecho, el sector giojista ya dio pistas sobre el mecanismo que no le cae para nada mal.

Importaciones, minería y otros temas

El vicegobernador Roberto Gattoni se mostró optimista con la llegada de Sergio Massa al Ejecutivo nacional y centró sus expectativas en medidas que apunten a "acortar el déficit, haciendo crecer la economía, no ajustando, pero no dejando que crezca el gasto, tal como lo hizo San Juan". En esa línea, expresó que una de las herramientas que espera que se apliquen es "la liberación de los cepos a las importaciones para los insumos que estén vinculados con las economías regionales". Es que, en la provincia "hay sectores que dependen de insumos importados para mantener su actividad y eso significa mantener los puestos de trabajo", mientras que "ha quedado demostrado que generamos exportaciones en dólares más de los que necesitamos" y eso "tiene que ser merituado al momento de saber a qué economías hay que liberar las importaciones". Al ser consultado por los vaivenes de Massa en su postura sobre la minería, dijo que "tiene la suficiente capacidad para entender que la actividad es una de las que va a generar los dólares que Argentina necesita para financiar su crecimiento. Por otro lado, sostuvo que la relación política entre el gobernador Sergio Uñac y Massa "es normal" y que la salida de Franco Aranda del Banco San Juan y cambios locales en Transporte no fueron cuestiones personales sino institucionales.