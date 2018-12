- La idea que usted lanzó de cambiarle el nombre al frente, con los mismos integrantes, ¿la sigue sosteniendo?

- Van a haber muchos integrantes más. Estamos hablando que van a haber partidos municipales, provinciales y distintas fuerzas políticas que piensan de manera distinta. Al ser estas unas elecciones con un corte netamente provincial, nosotros tenemos que llevar una propuesta estrictamente que tenga que ver con los intereses de los sanjuaninos. Vamos a hablar de las políticas que queremos llevar adelante para la provincia.



- ¿Se anima a decir que va a ser un frente más grande que el del año pasado?

- Va a ser un frente mucho más amplio porque vamos a trabajar sobre las políticas provinciales.



- ¿Evalúa también ser candidato en las elecciones nacionales?

- Hoy no estoy evaluando eso. Estoy evaluando la posibilidad de poder ser precandidato a gobernador. Esa es materia de otra discusión.



- Usted dice que en esta elección va a haber propuesta netamente provincial. ¿No tiene apoyo del macrismo?

- Hoy no se trata de apoyo. Al haberse adelantado la elección, es lo más normal. Los frentes provinciales comienzan cuando comienza una elección y termina cuando termina la elección. Se abren otras expectativas cuando hay otros cargos en juego. Después será tiempo de generar un frente nacional.



- Va a tener casi dos meses para armar candidaturas. ¿Ya tiene referentes en algunos departamentos? ¿Los puede nombrar?

- Sí. Tenemos referentes en todos los departamentos. Honestamente, ahora viene una etapa en la que hay que hablar con cada uno de ellos.

- ¿Son todos de Producción y Trabajo?

- No. Mi decisión de ser gobernador no significa tener un dedo largo para decir quién va a ser candidato a alguna cosa u otra.

- ¿Su hermano va a ser candidato a intendente de Santa Lucía?

- Eso lo va a tener que decidir él. Mi hermano evaluará si es candidato.

- ¿En qué se diferencia usted de Sergio Uñac?

- Le tengo un gran respeto a Sergio. Es un hombre que tiene pensamientos y convicción y las lleva adelante. Mi trabajo es decirles a los sanjuaninos qué es lo que quiero ser y de qué forma puedo hacer esas ideas que tengo y llevarlas a la acción.

- ¿Lo decepcionó Macri? ¿Por eso quiere hacer otro frente?

- Este es un frente provincial porque es una elección provincial.

- Pero la gente lo identifica con el gobierno nacional...

- Siempre digo que el que sea presidente o gobernador, quiero que le vaya bien y al que le toque ser circunstancialmente intendente.

¿Ha pensado en qué pasa si Marcelo Orrego, el político, pierde?

- No dirimo todo por ganar o perder. En la vida me ha tocado perder y ganar. De las dos cosas aprendí. He aprendido más en las de perder.

- ¿Quiere llevar su modelo de Santa Lucía a la provincia?

- Por supuesto. Lo que he podido generar en nuestro departamento ha sido importante y gracias a Dios hemos tenido, en gran parte, aceptación. Seguramente tenemos que mejorar. Yo voy a poner todo lo mejor de mí al servicio de los sanjuaninos.

- ¿Comunicó a Buenos Aires su decisión?

- A los primeros que comuniqué mi decisión es a mi familia, como creo que lo haría cualquier persona.

- Con el ministro Rogelio Frigerio o Marcos Peña, ¿lo ha hablado?

- Siempre hubo varios posibles candidatos y entre ellos siempre me nombraban a mí. Para ser sincero, no. Lo que van a encontrar ellos ahora es una definición.