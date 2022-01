En las elecciones legislativas de 2017, el gobernador Sergio Uñac armó el Frente de Todos (FdT), nombre que replicó en los comicios siguientes, mientras que el hoy presidente Alberto Fernández comenzó a utilizarlo desde 2019. En su escisión del bloque PJ en la Legislatura, los diputados Juan Carlos, Leonardo Gioja y Graciela Seva tomaron ese sello para su nueva bancada, aunque ya tuvieron una fuerte resistencia. Los referentes de las fuerzas políticas que integran la coalición impugnaron el jueves la denominación porque esos legisladores "no se encuentran legitimados para representar el interés plural de los partidos que conformamos el frente". En otras palabras, son sólo tres giojistas, mientras que al espacio lo componen 17 justicialistas, tres bloquistas, un diputado del Frente Grande y una de Convicción Federal.

La embestida de rechazo es la primera que hace el oficialismo luego de que los tres legisladores peronistas estuvieran en contra de la reforma electoral que eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales y que impulsó la gestión uñaquista. No fue la única postura de rebeldía, ya que acudieron a la Justicia para que declare inconstitucional el nuevo Código Electoral (ver aparte). Tras el planteo, todo va encaminado a que las autoridades de la Cámara les ordenen que no usen el nombre del Frente de Todos.

El vicegobernador Roberto Gattoni, presidente de la Legislatura, no quiso adelantar un resultado porque, primero, está a cargo del Ejecutivo y, segundo, porque será el vice Eduardo Cabello el que tomará una decisión con el asesoramiento necesario. Si bien relativizó el tema, sí resaltó que "el Frente de Todos es una expresión que lanzó Uñac con sus candidaturas y que luego se adoptó a nivel nacional. Es decir, identifica a Uñac, con lo cual hay una confusión sobre la identificación. Ellos son una escisión del bloque justicialista, no del bloque Frente de Todos". El vice había indicado que a los tres legisladores no les corresponde lo que se llama estructura de bloque (Ver aparte).

La presentación se hizo el jueves y llevó la firma de los referentes partidarios que tienen representación legislativa, como Sergio Uñac, presidente del PJ; Luis Rueda, del bloquismo; Carlos Munisaga, de Convicción Federal, y Gustavo Lucero, apoderado del Frente Grande. A ellos se sumaron los socios de otras fuerzas políticas, como Unidad y Progreso, Partido Popular Participativo, Partido Conservador Popular, Compromiso Social, entre otros.

Los giojistas habían dado a conocer el martes de la semana pasada que habían presentado una nota en la Legislatura en la que se abrían de la bancada peronista para armar el Bloque Frente de Todos San Juan, el cual presidirá Juan Carlos Gioja. El jueves, los miembros de la coalición oficialista dieron a conocer su oposición al señalar que tal nombre "ha sido y seguirá siendo utilizado" por los integrantes del Frente de Todos, denominación que "nos ha sido oportunamente reconocida por la Justicia Electoral Federal y provincial". También resaltaron el contrasentido de que los diputados oficialistas, "que son parte de la Cámara, y que llegaron por el mencionado frente, no sean parte de un bloque que se identifica con la denominación que ellos utilizaron para ser electos".

Impacto y consecuencias

Judicialización

Los diputados giojistas acudieron a la Corte de Justicia para pedir la inconstitucionalidad del nuevo Código Electoral, el cual eliminó las PASO. Sin embargo, el máximo tribunal rechazó el planteo sin analizar la cuestión de fondo, ya que los únicos habilitados para plantear un recurso directo de inconstitucionalidad son el fiscal de Estado y el fiscal General de la Corte. Fue así que los legisladores empezaron por primera instancia y la causa recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo. La jueza Adriana Tettamanti le hizo lugar a la cautelar y frenó la vigencia del sistema de elección de candidatos a través de internas partidarias que contiene en nuevo Código. Falta, al menos, un año y medio para la elección, pero el fallo puede retrasar la modificación de la ley de partidos políticos.

Para evitar gasto político

Al conformar una nueva bancada, el diputado Leonardo Gioja había adelantado que iban a pedir estructura de bloque, que contiene cargos de secretario y director, por ejemplo. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Roberto Gattoni, había señalado que no se les concederá. "Significa afectar presupuestariamente fondos que no tiene la Cámara y representa aumentar el gasto de la política. No se justifica", había destacado el vicegobernador. Además, había explicado que hay un antecedente de 1996, el cual "adopté cuando se dio la primera escisión del Frente San Juan Primero y de un exorreguista en el Bloque del Este. Reconocemos estructura de bloque para los partidos que participaron y resultaron electos en los comicios de 2019. Sí funcionan como bloque, pero sin estructura".