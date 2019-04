Buenas migas. Basualdo tiene línea directa con funcionarios nacionales, como el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien ha venido en varias ocasiones a la provincia. Cáceres, en silencio ante la movida de Orrego.

En Producción y Trabajo, el principal partido de la oposición, se dará una situación inédita desde su creación. Su fundador, el senador Roberto Basualdo, aseguró ayer que va a seguir en el interbloque Cambiemos a nivel nacional. En cambio, el actual presidente de la fuerza política y candidato a Gobernador, Marcelo Orrego, viene mostrando su alejamiento del frente que lidera el presidente Mauricio Macri, de cara a las legislativas nacionales. Es la primera vez que los máximos exponentes tienen visiones distintas dado que tradicionalmente todos se encolumnaban detrás del legislador nacional. Pero este último ha dejado en claro que ha dado un paso al costado en las decisiones y destacó que las discrepancias no generarán un choque dado que las actuales autoridades "respetan que pertenezca al interbloque".



Si bien las PASO y las generales nacionales son en agosto y octubre respectivamente, el partido, habitualmente llamado basualdismo por el peso del senador, ya se encuentra en la disyuntiva si jugará y en el caso de hacerlo, cómo lo hará. Orrego señaló que no tiene ningún compromiso con el Gobierno nacional ni con ningún espacio de la Nación y que "el paso del tiempo demostrará que va a ser así", a pesar de haber apoyado al macrismo desde 2015 y de haber recibido ATN directamente de la Nación. Pasa que la situación económica y social del país es crítica y la imagen del Presidente representaría un "mochila de plomo", dijo un allegado al santaluceño. Así, las opciones de Producción y Trabajo se reducen, por un lado, a analizar con qué figura presidenciable aliarse, con el inconveniente de la polarización entre Macri y el peronismo, unido o fragmentado, que en el justicialismo local tiene sus referentes. Por otro lado, las alternativas son competir en soledad para las candidaturas de diputados nacionales o directamente dejar pasar la elección.



Sobre ese punto, Basualdo volvió a resaltar que "he dado un paso al costado y no me voy a meter en las candidaturas nacionales". En cuanto a cómo debe jugar Producción y Trabajo, el senador remarcó que "la estrategia la tiene que hacer el presidente. Él y las autoridades del partido tendrán que ver si compiten solos, si van a la cabeza o van segundos".



En ese marco, indicó que "voy a acatar lo que decidan, los voy a respetar". Aunque aclaró que "voy a seguir en el interbloque Cambiemos, son cosas diferentes. Votando con independencia y lo que está bien. Lo que está mal, lo digo y trato de corregirlo desde adentro. A mí me respetan que pertenezca al interbloque".



No sólo Orrego marcó su distanciamiento con Cambiemos. Su par de Rivadavia, Fabián Martín, que es vicepresidente del partido (ver recuadro), también se ha mostrado crítico con medidas del Gobierno nacional. Así, se dará en Producción y Trabajo una visión distinta entre la conducción y su fundador. Si bien Basualdo presidió la fuerza política en una sola oportunidad, sus opiniones tenían tal peso que todos se alineaban a su postura. La diferencia ahora está en su decisión de dar un paso al costado.



El futuro de Producción y Trabajo abre la incógnita sobre la conformación de la oposición de cara a la legislativa nacional. El diputado nacional Eduardo Cáceres, líder del PRO local, no contestó los llamados de este medio. Por su parte, Eduardo Castro, presidente radical, dijo que "si Producción y Trabajo no se une con nosotros no pasa nada, porque la gente va a elegir entre proyectos nacionales, lo provincial queda en segundo orden. La UCR va a proponer candidatos a diputados nacionales, con o sin Producción y Trabajo".

La conducción orreguista

La conducción de Producción y Trabajo se definió en enero, con las elecciones provinciales en curso. Roberto Basualdo le cedió la posta a Marcelo Orrego, quien ya había sido presidente en el período 2010-2012. El vicepresidente del Consejo partidario es el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, hombre de consulta y de confianza del santaluceño. La secretaria es la diputada Susana Laciar, candidata a vicegobernadora, y la tesorera es Marcela Quiroga, que va como legisladora proporcional en segundo término y del riñón orreguista. En el Congreso partidario (el órgano legislativo), los principales cargos están repartidos entre diputados. El titular es el rivadaviense Sergio Miodowsky, el vice es el santaluceño Carlos Platero y la secretaria es la ullunera Romina Solera. Los anteriores presidentes fueron José Gazzé, Guillermo Baigorrí y Laciar.