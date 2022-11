Referentes. Milei estuvo acompañado por Graciela Berón, Agustín Ramírez, Martín Turcumán, Victoria García, Carlos Montiveros y Sergio Vallejo, quienes representaron a los partidos aliados.

El libertario cruzó a la alianza opositora, mientras que hay diferencias en su estructura política sanjuanina.

"Nuestro foco principal tiene que ver con lo nacional", resaltó ayer el diputado nacional de La Libertad Avanza, Javier Milei, en conferencia de prensa. Es decir, su candidatura presidencial. También remarcó que "con Juntos por el Cambio (JxC) no podemos tener nada". Para la estructura local, destacó que "en eso estarán trabajando los armadores políticos y encontrarán la vuelta. Estoy en las líneas generales, no me pidas que esté mirando el vigésimo quinto decimal después de la coma", respondió ante la consulta de este medio para dejar en claro cuál es su prioridad. Justamente, el armado sanjuanino está entre dos polos. Por un lado, el grupo mayoritario, que coincide y acata la directiva del "león" con respecto a la principal alianza opositora, como el influyente dirigente de ADN, José Peluc, Fuerza Liberal y el Partido Demócrata. Por el otro, se encuentra el presidente de ADN, Martín Turcumán, quien se encuentra en una encrucijada por la contradicción con Peluc, ya que aún insiste en una unidad de la oposición. Además, Cruzada Renovadora, que si bien rompió con Milei, dijo que irá en sociedad con ADN y tampoco le cierra la puerta con JxC.

Un escenario variopinto que se irá definiendo a medida que se concrete la fecha de la elección provincial y el correspondiente calendario, con el sello de las alianzas. A todo ello se suma el Partido Libertario, que consiguió la chapa partidaria de la Justicia Electoral, cuya líder, Yolanda Agüero, está molesta con Milei porque no habló con ella como máxima autoridad de dicha fuerza política y que, ante la consulta de una sociedad con JxC, dijo que "podríamos llegar a definir eso más adelante".

Todo eso provocó la llegada del libertario entre sus aliados, el que, además, desencadenó euforia en los jóvenes que lo acompañaron hasta la Peatonal y los que fueron precisamente a ese punto neurálgico para ver a ese "rockstar" de la política nacional.

Regalo. En el Club Social, un niño le regaló a Milei un "león" hecho de globo. A su lado, su hermana Karina, quien maltrató a un fotógrafo de este medio.

En lo político, destacó que JxC "es una construcción destinada al fracaso", aunque, a la vez, dio a entender que la alianza opositora va a ganar, dado que señaló que "es el mejor camino para que Máximo Kirchner sea el presidente en 2027 porque van a fracasar nuevamente".

No obstante, reiteró que "no me voy a unir ni aliar con gente que es parte del fracaso argentino". ¿También aplica en San Juan? le preguntó este medio, a lo que respondió: "Es el marco general y eso vale a todo nivel", en un claro y fuerte mensaje. El rechazo a JxC obedece a que es una "estructura que tiene dentro facciones de izquierda tan marcadas, como la UCR, que es la internacional socialista, la Coalición Cívica, que es un desprendimiento por izquierda del radicalismo, y el ala blanda de JxC". Una bajada de línea que había revelado su armador, Carlos Kikuchi, a este medio.

Dicha orden había sido aceptada por Peluc y ayer también la avalaron Carlos Montiveros, de Fuerza Liberal, y Sergio Vallejo, del Partido Demócrata. En cambio, Turcumán, que preside el partido que integra Peluc, interpretó que, "con JxC hoy no, pero, para mí, toda regla tiene una excepción. Habrá que ver si San Juan califica para ese tipo de excepciones y será nuestra función explicar las particularidades de nuestra provincia".

Por otro lado está la Cruzada, que conduce Alfredo Avelín Nollens, quien había firmado una alianza con Milei, pero que rompió tras declaraciones polémicas del libertario sobre Margaret Tatcher, la venta de órganos y niños, entre otras. El cruzadista había expresado que, en la elección provincial, va a integrar un frente electoral opositor con ADN y que van a presentar "más de dos listas", aunque no descartó la unidad opositora, siempre que se dé una convocatoria "respetuosa, amplia y con lealtades", cosa que hasta el momento no ha sucedido, había destacado.

Los vaivenes locales no son un tema que le interese a Milei, ya que subrayó que "estamos haciendo una construcción nacional esencialmente", por lo que busca el respaldo para su candidatura en la elección nacional. De hecho, trascendió que, en una reunión privada, el libertario dijo que el tema político lo maneja Kikuchi y el "Jefe", en referencia a su hermana, Karina Milei.