El exdirector del Departamento de Hidráulica, Jorge Millón, está en la mira por haber retirado en 2013 el expediente principal y documentación de la expropiación del terreno en el que el Estado construyó la llamada batería de pozos de Zonda y no hay constancias que haya devuelto nada. Al no estar la documentación del pago por parte del gobierno provincial, casi vuelve a desembolsar unos 16 millones de pesos por el inmueble.

El exfuncionario desmintió en diálogo con Estación Claridad haberse llevado tal expediente. "Yo nunca me llevé un expediente de la repartición a mi casa, pero si puede ser que el expediente haya quedado en algunos de los armarios cuando yo dejé la función. Lo que pudo haber pasado es una desprolijidad en no devolver los expedientes a Archivo, pero están en la oficina, yo no me los llevé", aseguró.



“Hay que tener buena memoria para recordar qué pasó en el 2013, pero si recuerdo que habían herederos de Bianchi que andaban en Hidráulica reclamado por terrenos que se habrían expropiado y la situación del pago no estaba clara. Nunca encontré algo que certificara pago, estuvimos buscando por la fecha, pedimos constancia al banco y, hasta donde yo tengo entendido, en aquella época que Hidráulica iniciaba los trámites de expropiación, los temas del pago pasaban a Hacienda. Siempre la búsqueda de nuestra información no terminaba en un comprobante de pago, sino en el comprobante de trámite", explicó.



"Errores se cometen en muchos expedientes, pero si recuerdo que estuve tratando de ubicar la posibilidad de ese pago y en Hidráulica nunca encontré una constancia de pago. Es importante que se investigue, y si hay responsabilidades, que cada uno se haga cargo. Créanme que tengo la conciencia tranquila”, concluyó.

El caso

En este caso, todo se desencadenó cuando en julio de 2013, Jorge, Eduardo y María Elena Bianchi (herederos de Luis Roberto Bianchi, de quien había sido el inmueble) presentaron una nota ante Hidráulica para conocer el estado del terreno. Luego de un pronto despacho, el propio Millón contestó en marzo de 2014 que habían sido expropiadas para conformar con otras parcelas la batería de pozos de Zonda y que habían pasado a formar parte del Parque Sarmiento. Tras ese primer movimiento, los herederos buscaron el patrocinio del abogado Guillermo Toranzo, quien en junio de 2014 se dirigió al Segundo Juzgado de Familia, a cargo de Gustavo Almirón, y pidió la búsqueda del expediente judicial de expropiación y, en el caso de que no se encontrase, ordenase su reconstrucción. El juez le pidió informes al exdirector de Hidráulica, quien informó que no había registro de tal expediente. Además, no aparecieron otros documentos como trámites del juicio y los pagos. Así, todo hacía indicar que no había ninguna constancia que acreditara el desembolso por el terreno, por lo que en marzo de 2017 el juez resolvió la imposibilidad de reconstruir el expediente.

Tras esa situación y el reclamo de los herederos, en Fiscalía de Estado encararon en marzo de este año la expropiación y se llegó a un acuerdo por 16.261.700 pesos por dos terrenos de 72 hectáreas en total. La provincia giró los fondos, pero en mayo desde Fiscalía le pidieron a la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, que suspendiera el desembolso. La magistrada le hizo lugar al planteo, aunque aún no planeaba liberarlos porque faltaba documentación oficial. ¿Qué había pasado? Apareció información que daba cuenta que Millón había retirado en agosto de 2013 el expediente originario de expropiación, indicaron las fuentes, es decir, luego de la primera averiguación de los Bianchi en Hidráulica. Además, el Banco San Juan aportó copias de los cheques por 18,7 millones de pesos y en el archivo de Tribunales se encontró la sentencia expropiatoria.