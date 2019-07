En medio de una serie de actividades en el marco de la campaña previa a las PASO 2019 en el país, llegó a San Juan este miércoles el candidato a presidente por el Frente Consenso Federal, Roberto Lavagna. El exministro de Economía estuvo acompañado por su compañero de fórmula, el salteño Juan Manuel Urtubey. Ambos, ofrecieron una conferencia de prensa en la que, Lavagna, reflexionó sobre distintos puntos clave para San Juan y Argentina.

* Selección de candidatos para las legislativas: “Ustedes saben que Consenso Federal le asigna a la palabra federal un papel fundamental. No ha habido un dedo desde Buenos Aires indicando quién ni cómo debía ser candidato por cada provincia, sino al revés, se permitió lo que es lógico, que cada provincia trabajara con el nombre de sus representantes”.

* Cómo ve a la Argentina: "En el país se vive un clima de desencanto con cierto grado de tristeza. La sensación de que es imposible salir, sensación que tiene que ver con que el país lleva ya 8 años, 4 años del gobierno anterior y cuatro de este gobierno, absolutamente estancando. Las cifras obviamente son las oficiales que ustedes conocen, el país está estacando, retrocede en términos per cápita. El desafío central que la sociedad argentina y el próximo gobierno tienen es ver si se es capaz o no de volver a poner en marcha el país".

* Inflación: "Donde no se produce es lógico que empiece un proceso inflacionario. Más allá del ajuste fiscal y de las políticas monetarias, la clave es si se produce o no se produce. Llevamos ya 8 años de no producción, entonces, el desafío es volver a poner en marcha al país. Nosotros ya hemos hecho propuestas en la materia, pero ese es el desafío central".

* Producción: "San Juan no tiene solución si el país no tiene solución. El que está parado es el país, es el conjunto de la economía del país. De manera que, el planteo para San Juan hay que hacerlo en el marco de una economía que arranque. Si la economía no arranca, a algunos les irá un poco mejor o un poco peor, de hecho a San Juan le ha ido un poco mejor que al promedio del país (tienen un nivel dedesocupación por debajo del que existe a nivel nacional), pero con límites. Los límites son precisamente los que impone un clima economónico nacional de parar.

En el caso de la vid nunca hubiéramos permitido una importación como la que hubo de Chile, que les creó a Mendoza y a San Juan problemas importantes".

* Minería: "Respecto de la minería tengo una opinión claramente positiva. Los Andes no tienen recursos del lado de Chile y no del lado de Argentina, es obvio que los tiene de los dos lados. Es obvio también que esa minería tiene que cumplir con las normas medioambientales más exigentes que existan a nivel mundial. La minería es viable, crea trabajo, crea oportunidades, pero tiene la contraindicación de los efectos ambientales, que es lo que hay que controlar utilizando los criterios y las tecnologías más avanzados que existan en el mundo".

* Su relación con el gobernador Uñac: "Con el gobernador Uñac tenemos la mejor relación. Después, cada cual toma decisiones políticas en determinados momentos. Hay un grupo de gobernadores jóvenes en el país que me parece muy interesante. No hay que dejar que ninguna cuestión de orden político transitorio, coyuntural, cambie el hecho fundamental de un diálogo muy abierto y muy permanente, que le sirve al país y, obviamente en este caso, que le sirve a San Juan".

