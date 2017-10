Crítico. El funcionario uñaquista señaló que Cáceres no quiere que la discusión sea en el Congreso porque así evita tener que votar a favor de María Eugenia Vidal o de la provincia.



La discusión por el Fondo del Conurbano sumó un capítulo más. Luego de que Eduardo Cáceres, diputado nacional que va por la reelección de su banca por Cambiemos, sostuviera que la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal no debe retirar la demanda para recuperar los millonarios recursos, el ministro de Hacienda local, Roberto Gattoni, salió a criticarlo duramente. El alfil uñquista aseguró que el líder del PRO provincial "tiene un problema de identidad. No sabe si es vocero nacional o diputado por San Juan". Además, fue más allá porque señaló que el macrista evita que el debate se lleve adelante en el Congreso, tal cual lo plantearon los gobernadores de todos los colores políticos en la reunión que se llevó adelante en la Casa de San Juan en Buenos Aires, porque así "no tendrá que votar a favor de Vidal o de la provincia".



La puja por el Fondo del Conurbano representa un tema clave. Por dicha partida, sólo para San Juan este año significan 2.100 millones de pesos, cifra que el Ejecutivo local defiende a capa y espada porque asegura que sin esos recursos las cuentas locales se verán afectadas y no se podrían llevar adelante obras como casas, hospitales y rutas. Es más, la provincia correría el riesgo de caer en déficit, señaló en su momento Gattoni.



Ante ese escenario, Cáceres fue consultado el sábado en Radio Sarmiento si no creía que la gobernadora de Buenos Aires debía retirar la demanda que hizo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para recuperar las partidas del Fondo del Conurbano. El líder del PRO había contestado que no porque "es justa. El fondo se congeló hace 10 años. Estamos hablando de una situación injusta".



Sobre esas declaraciones, Gattoni salió con los tapones de punta al explicar que "todos los actores políticos están en contra de la judicialización del tema. Tanto de Cambiemos como del Justicialismo se han manifestado para que la política encuentre la solución y sea el Congreso el ámbito de discusión. Parece que a Cáceres no le cae bien ese escenario".



Según Gattoni, lo que plantea el macrista va en contra del documento que gobernadores de Cambiemos firmaron junto a mandatarios justicialistas en la cumbre que tuvo a Sergio Uñac como uno de sus principales impulsores. En ese lugar, 21 referentes provinciales plasmaron su posición destacando que todos los distritos se verían afectados con un fallo judicial y le pidieron a la Corte Suprema que no se expida para que la discusión pase por el Congreso.



Sobre la posición Cáceres, el ministro indicó que "se está expresando más como un defensor de la provincia de Buenos Aires que como un diputado de San Juan que tiene velar y defender los intereses locales. Que diga que Vidal no debe retirar la demanda, no responde a los intereses de los sanjuaninos". El funcionario señaló que el planteo bonaerense, de tener el OK de la Corte Suprema, implicaría que toda la plata que ingresa al Fondo iría a parar a Buenos Aires, en detrimento del resto de los distritos.



Por otro lado, Gattoni le pidió al legislador que "aprenda del senador Roberto Basualdo (que también busca renovar su banca por Cambiemos) que ha sido más cauteloso en sus declaraciones. Este manifestó que se va a poner en línea a lo que el Gobernador diga e indicó que va a defender los intereses de San Juan frente al reclamo de Buenos Aires".



Pese a que el uñaquismo plantea que la discusión debe darse en el Congreso, no descuidó la pata judicial y el fiscal de Estado, Jorge Alvo, ya presentó su estrategia defensiva (ver recuadro).

Compensación

En 2016, Buenos Aires debería haber recibido 43 mil millones de pesos por el Fondo del Conurbano. Como el mismo está congelado, percibe 650 millones. No obstante, el macrismo le envió 61 mil millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Más de 20 años

El Fondo del Conurbanbo fue creado en 1992, pero no fue hasta 1996 que se fijó un tope de 650 millones de pesos para Buenos Aires. La provincia sostiene que desde ese año nunca antes se hizo el reclamo para eliminar el monto fijo.

El planteo en la Corte

El pasado 22 de septiembre, Jorge Alvo, fiscal de Estado local, fijó la postura de San Juan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el reclamo bonaerense del Fondo del Conurbano. En el planteo, el Ejecutivo local le pidió al máximo tribunal que se declare incompetente de tratar el tema, ya que "la distribución de recursos y coparticipación entre Nación y las provincias es competencia del Poder Legislativo, en el Congreso Nacional, y no del Poder Judicial". Además, sostuvo que debe rechazar la medida cautelar planteada por Buenos Aires hasta tanto se resuelva el conflicto, dado que "implicaría una afectación al erario de San Juan". También solicitó que se declare inconstitucional todo el artículo 104 de la ley que regula el reparto de todos los fondos obtenidos por el Impuesto a las Ganancias y no sólo los dos incisos que plantea Vidal.