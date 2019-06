A una semana de perder las elecciones, Marcelo Delgado, candidato del Frente Todos en Rivadavia salió a criticar a la Junta departamental del PJ. Apuntó contra las actuales autoridades al sostener que, durante estos años, la Junta no apoyó a los concejales y no promovió la unidad, ni la integración de una mayor cantidad de jóvenes. Moisés Lara desestimó los dichos de Delgado y afirmó que se adelanta al recambio de autoridades que recién está previsto para diciembre de este año.

"No me interesan las críticas de Delgado, me parece que no tienen razón de ser en este momento", arrancó diciendo y afirmó que hoy los esfuerzos están orientados a conseguir un triunfo a nivel nacional.

Además, deslizó que Delgado se adelanta el recambio de autoridades. "Las elecciones para internas del partido se realizarán en su momento", dijo y agregó que desde la junta no se hizo una autocrítica respecto a la derrota en las elecciones.

Respecto a las críticas por la supuesta falta de incorporación de jóvenes, Lara dijo que en cada una de las tres listas que jugaron en las Paso hubo participación.

Los dichos de Delgado

Delgado cuestionó la ausencia de construcción de la Junta y disparó contra sus actuales titulares, encabezados por Moisés Lara, Elías Álvarez y Luis Moyano. Sostuvo que a los responsables les "ha costado encontrar talentos para encabezar las candidaturas. La única figura que salió de ese espacio fue la de Raúl Alonso, cuando tendrían que haber varias canteras para candidatos". Por otro lado, dijo que, con los años que han pasado, tampoco "han generado conducción" y que eso también se ha visto reflejado en el Concejo Deliberando. "Ana María ha tenido su espacio, el PJ otro y los bloquistas no tenía representación. Ahora tenemos la posibilidad de armar un solo bloque, algo más compacto", sostuvo el dirigente. Además, dijo que en el peronismo rivadaviense hace falta un cambio de rumbo para que "haya más llegada a la sociedad con temas que le son propios a la gente, más allá de la política". Delgado apunta a representar ese cambio en la Junta y consideró que los votos que obtuvo en las elecciones son suficientes respaldo para hacerlo.