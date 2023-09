“Puedo confirmar que (Argentina) está en programa. Veremos si se puede hacer, una vez que pase el año electoral. Terminadas las elecciones, se puede hacer”, declaró días atrás el Papa Francisco, sin dar fechas concretas, al hablar de su primera visita al país desde que es Sumo Pontífice. Al respecto hubo muchos rumores sobre que el arribo podía darse en este 2023, sin embargo esa posibilidad quedó prácticamente descartada.

Monseñor Jorge Lozano dijo en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento que "él ha dado señales de que está considerando venir a Argentina. Si me tengo que jugar, diría que hay un 70% de chances de que venga", dijo.

En ese sentido y a modo de intuición, detalló que el arribo papal podría darse en alguna época en lo que no haya frío extremo ni tampoco calor intenso, debido a sus condiciones de salud, pero por criterios que tomó en otros países, iría a lugares que antes no visitó otro Papa. Ojalá venga a San Juan, así le ofrecemos buen vino y aceitunas".

Por último, el sacerdote cercano a Jorge Bergoglio aclaró que "la visita del Papa no me parece que esté ligada a quien vaya a ser el próximo presidente. No me parece que sea una razón para favorecer el sí o el no".