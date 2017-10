Abarrotadas. Durante los últimos días de marzo, hasta que estuvo operativa la moratoria, la planta baja del Centro Cívico se vio colmada por la gente que llegó a regularizar su deuda.

A seis meses de finalizada la moratoria que apuntó a regularizar la situación de los morosos con el fisco, se cayeron 51 millones de pesos del universo de los que accedieron a planes de pago, lo que representa un 18,3 por ciento de los 278 millones que estaban bajo ese régimen. Desde la Dirección General de Rentas (DGR) indicaron que esos particulares y empresas sólo pagaron la primera cuota, por lo que perdieron la posibilidad de seguir en el programa. Así, continúan en la base de datos como deudores, tienen un plazo de cinco años para cancelar sus obligaciones sino, superado ese plazo, serán ejecutados por Fiscalía de Estado.



La cifra puso en alerta a la DGR, desde donde indicaron que trabajan para que el número de bajas no siga aumentando. No obstante, en materia de recaudación, la provincia superó por diez puntos lo presupuestado para el tercer trimestre del año, gracias al incremento en Ingresos Brutos, lo que impidió que la merma afectara las cuentas.



La moratoria fue un plan excepcional de la gestión uñaquista, que puso en marcha en noviembre de 2016 y estuvo operativo hasta marzo de este año. La medida permitió equilibrar la recaudación y alcanzar lo presupuestado en el primer trimestre de este año, justo en el lapso en que la situación económica no era de las mejores, debido a la caída en el consumo y las ventas por el impacto de los vaivenes la economía nacional.



Gracias a esa herramienta, el fisco consiguió regularizar unos 478 millones de pesos de deuda por impuestos locales, de los cuales, cerca de 200 millones se pagaron en efectivo. El resto, se concretó a través de diferentes planes en cuotas. Sin embargo, al 30 de septiembre, Rentas contabilizó 6.172 bajas entre particulares y empresas que habían accedido a programas de pago en tandas, lo que significa el 27,72 por ciento de los 22.262 que se anotaron en ese mecanismo. En términos monetarios, la cantidad de bajas representan 50.987.085 pesos de los 278 millones que se lograron regularizar con los planes de pago. La caída representa el 18,34 por ciento, según datos brindados por el titular de Rentas, Adrian Villegas.



El funcionario explicó que la situación genera incomodidades porque "el Gobierno hace el esfuerzo de generar la moratoria, se produce la regularización, pero se cae a la segunda cuota".



Para evitar bajas, desde la repartición indicaron que se están contactando con los que accedieron a los planes, a través de llamados y mensajes de texto, para informarles cuándo deben cumplir con el programa de cuotas pactadas e informarles cuándo el mismo se está por caer.