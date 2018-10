"(Juan Manuel) Urtubey representa a la oligarquía del peronismo, es más de Cambiemos. Con él no me sentaría para nada, pero con el resto podría conversar". De esta forma, Hugo Moyano analizó la foto peronista de Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Angel Pichetto y el cordobés Juan Schiaretti, pensando en 2019.

Sobre un armado del PJ para las próximas elecciones, el dirigente gremial agregó: "El peronismo tiene que estar todo junto, y de ahí sacar al que más votos tiene, sino se está trabajando para que el Gobierno continúe con políticas de hambre y miseria como las que lleva adelante".

El miércoles pasado, Massa, Urtubey, Pichetto y Schiaretti compartieron un encuentro con la consigna "una alternativa para la Argentina".

"Representamos al peronismo democrático, republicano y federal. Ese que siempre escuchó al pueblo, que aprendió de sus errores y supo renovarse y cambiar. Creemos que hay que construir un movimiento amplio y plural que sea sensible y comprenda estas preocupaciones. Argentina necesita un proyecto político que supere el pasado y sea capaz de devolverle las ilusiones a los argentinos", señalaron los cuatro dirigentes en un comunicado conjunto.

Moyano, por otro lado, se refirió a la renuncia de Juan Carlos Schmid (titular del gremio Dragado y Balizamiento) al triunvirato de la CGT, algo que se confirmó durante la tarde del domingo bajo el argumento de inconvenientes de salud y diferencias internas.

"El tendrá los motivos. Estaba con problemas de salud. Estuve hablando con él y me dijo que estuvo internado. No se encontrará cómodo y debe ser cómodo estar en la CGT no pudiendo ejercer plenamente las decisiones que se están reclamando desde abajo. Sentía la incomodidad de estar ahí y tomó la decisión", indicó el líder sindical en diálogo con radio La Red.

Schmid llegó al triunvirato de la CGT en 2016 de la mano de Moyano, a quien siempre estuvo ligado, incluso en el último tiempo, cuando se suponía que estaban distanciados.

Tras la renuncia, en el Gobierno creen que Schmid continuará los pasos de Pablo Moyano y se unirá a un frente más radicalizado junto con la CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, Sergio Palazzo y grupos piqueteros y sociales. Es más, allegados al secretario de Trabajo, Jorge Triaca, indicaron a este medio que la renuncia del sindicalista es "para forzar la elección de una nueva conducción, en línea con lo que pide Moyano".

Fuente: Infobae