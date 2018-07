Trabajo interno. Durante la feria de julio, sólo los juzgados de turno atienden al público. En este receso se vio tanto a magistrados y al personal realizando el trabajo interno que viene pidiendo la Corte hace años.

En plena feria judicial de invierno, este medio realizó ayer un relevamiento y de 20 tribunales penales y civiles, en 17 estuvieron presentes los magistrados, mientras que en los tres restantes se encontraba algún funcionario de jerarquía. Fue la foto del momento, ya que los jueces que no asistieron ayer sí lo hicieron días anteriores. Desde la Corte de Justicia aseguraron que todas las unidades funcionaron durante el receso, cuyos máximos responsables habían presentado un plan de trabajo, con la respectiva distribución y rotación tanto de magistrados como de empleados. Se trató del eje de la nueva acordada que sacó el máximo tribunal para asegurarse que efectivamente haya tareas internas con el fin de reducir los expedientes atrasados. No sólo eso sino que el equipo de la Dirección de Control de Gestión se encargó de la supervisión del cumplimiento de la medida.



El nuevo relevamiento contrasta con el efectuado el año pasado, en el que sólo asistió el 34 por ciento de los magistrados. Y si bien en este último se había incluido al fuero laboral, además de los civiles y penales, desde el área de control informaron que en los juzgados del trabajo ayer la asistencia fue total.

La feria judicial tiene como fin que en los juzgados se adelanten tareas y resoluciones, cosa que la propia Corte viene reconociendo su existencia desde hace años. Sin embargo, muchos magistrados miraban para otro lado y el receso se terminaba convirtiendo en minivacaciones, sin que se hiciera nada para que ese escenario cambiara. Así, con la nueva conformación del máximo tribunal, con Guillermo De Sanctis y Adriana García Nieto a la cabeza, se impulsaron retoques a la vieja acordada sobre las funciones en la feria.



En el receso quedan los tribunales de turno para atender los casos que surjan, mientras que el resto debe realizar el trabajo interno, sin atención al público. En esta quincena, en el fuero penal está de turno el Quinto de Instrucción, a cargo de Benedicto Correa, y Primero Correccional, dirigido por Eduardo Agudo. En este ámbito, muchos de ellos concurren en feria, ayer se encontraban cumpliendo tareas con su personal Benito Ortiz, del Primero de Instrucción; Pablo Flores, del Segundo; Guillermo Adárvez, del Tercero, y Martín Heredia, del Cuarto. Además estaban Carolina Parra, del Segundo Correccional, y Matías Parrón, del Quinto. En el Juzgado de Ejecución Penal ayer no se encontraba su titular, Margarita Camus, pero informaron que sí estuvo en días anteriores. En cuanto a las salas de apelaciones, la Nº I está de turno y hubo asistencia perfecta con sus tres jueces, Silvia Peña, Raúl Iglesias y Juan Carlos Caballero Vidal (h). En la II se encontraban Ernesto Kerman y Juan Carlos Peluc y se informó que también estaba José Vega. En diálogo con los medios, el cortista De Sanctis señaló que el miércoles pasado los auditores fueron en dos ocasiones a dicha sala, pero que no atendió nadie. Sin embargo, el área de control ayer constató la presencia de los tres. En la Sala III estaban Maximiliano Blejman y Eugenio Barbera.



En el ámbito civil, el turno le corresponde a Javier Vázquez, del Comercial Especial. Del resto, Héctor Rollán, Sergio Rodríguez, Carlos Fernández Collado, Walter Otiñano, Pablo Oritja y Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, estuvieron presentes. Luis Arancibia y Abel Soria no se encontraban, pero había asistido los días anteriores.



Por otro lado, la jueza Mónica Lucero, del Tercero Correccional, y la camarista Graciela Del Pie se encuentran de licencia médica.

Balance de gestión



El cortista Guillermo De Sanctis (a la izquierda) encabezó una reunión sobre el balance de la asistencia del personal durante la feria. Estuvo acompañado de Javier Vera, secretario Administrativo; Maximiliano Martín, de Recursos Humanos, y Marcelo Pintos, de la Dirección de Control. En la Corte hubo satisfacción porque se trabajó en todas las unidades.