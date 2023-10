Este sábado en el programa A Todo o Nada, que se emite por Radio Sarmiento, el intendente electo de Rawson, Carlos Munisaga habló sobre los dos candidatos que aún siguen en carrera por ocupar el sillón presidencial.

En este sentido, el actual secretario de Seguridad de San Juan sostuvo que ambos proponen dos caminos totalmente diferentes. En sus palabras elogió a Sergio Massa, candidato por el frente Unión por la Patria y liquidó a Javier Milei de La Libertad Avanza.

"Milei promueve el individualismo, rompe ciertas cadenas de solidaridad que forma parte de la identidad de Argentina, con el argumento meritocrático, hace que el que no tenga los recursos quede a la vera del camino", resaltó.

"Massa es un profesional de la política, lo que está haciendo es ver cómo amplia su base de representación política, convocatoria amplia y de ese presidente atento a las necesidades del país", aseguró.

Posteriormente dijo que "vamos a trabajar con Massa para que haya consenso en pos del crecimiento". "Massa es el que mejor se expresa y sabe cómo llevar adelante ese proceso", agregó.

Asimismo, sentenció que "el camino que ofrece Milei es un sacrificio irreparable para miles de argentinos" y contrapuso que "Massa sabe que es sacrificado pero va a salir a cuidar a los argentinos".

"Necesitamos un presidente fuerte y ese es Massa. Nunca nos damos por vencidos", cerró.

Sobre la elección en la provincia

"Sergio Uñac se puso al frente de la campaña con los logros que hubo en San Juan y demostró que no se resuelven los problemas con motosierras o dinamitas".

"Me duele que no hayamos ganado en el departamento. Vamos a trabajar para que Rawson aparezca en el mapa no con el color morado sino que pintemos con los colores de Argentina en el balotaje".

"Ganar el 19 de noviembre es lo mejor para Rawson".

Opinión acerca de la relación del gobernador electo de San Juan con el futuro presidente

"A Orrego lo veo más cerca de Massa que de Milei".