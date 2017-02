El diputado provincial de Convicción Federal, Carlos Munisaga, habló en Diario de Mediodía y explicó su postura negativa ante el traslado de la ciudad judicial al predio de la ex Cavic. "Es una decisión que trae muchos conflictos y hay soluciones alternativas menos complicadas", comenzó el funcionario.



Munisaga relató que cuando surgió la posibilidad de construir la ciudad judicial en la ex Cavic, los diputados opositores pidieron para saber qué había pasado con el fideicomiso que se autorizó por ley, a suscribir en el 2014 y si estaban los análisis estructurales del edificio de 9 de Julio. "Esto nos llevó a Planeamiento y allí nos dijeron que los estudios están y que podrían perfectamente mejorar la estructura para soportar el tránsito del edificio", sostuvo.



Según @carlosmunisaga, "se está alejando más a los sanjuaninos de la Justicia llevando la Ciudad Judicial a Chimbas" pic.twitter.com/gZwfvciLi9 — Diario de Mediodía (@diario_mediodia) 15 de febrero de 2017

En este sentido, justificando su desacuerdo, el diputado expresó que las confiterías, fotocopiadoras y comercios en general de la zona se verían perjudicados si Tribunales se va del radio céntrico. "Trae problemas de trabajo esto. Nosotros proponemos dejar Tribunales, usar edificio 9 de Julio y crear la tercera circunscripción entre Rawson, Pocito y Sarmiento", agregó.



Cuando el diputado fue consultado sobre si los abogados tienen un capricho al no trasladarse, Munisaga contestó que hay consideraciones razonables como darle vida a ese lugar (ex CAVIC) pero los abogados piden mejores instalaciones y más cercanía. “Es un problema el traslado. No solamente se hacen trámites allí sino que todo el mundo judicial pasa por Tribunales”, destacó.

