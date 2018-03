Posiciones. Munisaga consiguió su banca de la mano del basualdismo, pero se distanció por el acercamiento de ese espacio con Cambiemos. Ahora asegura que en el ibarrismo tienen más coincidencias con el peronismo de Uñac

Sin vueltas, el diputado ibarrista Carlos Munisaga anunció ayer en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento que quiere ser intendente de Rawson y que ya está trabajando para ello. El legislador además dejó en claro el alineamiento con el gobernador Sergio Uñac, ya que manifestó que el objetivo es ir con el espacio Somos San Juan dentro del frente oficialista que conduce el líder del PJ provincial. Inclusive, aseguró que está dispuesto a ir a internas. De esa manera, reveló sus aspiraciones con el objetivo de ir instalándose en la agenda política.



El jefe comunal rawsino, Juan Carlos Gioja, no puede competir en las elecciones del año que viene ya que cumplirá los dos mandatos permitidos constitucionalmente. Así, se desatará la sucesión en la conducción de un departamento clave, dado que es el que más cantidad de habitantes tiene en la provincia, por lo que es demandante de servicios por sus numerosos barrios y escuelas, por citar algunos ejemplos. En los últimos 15 años, el municipio estuvo bajo el mando del ibarrismo y el giojismo.



Justamente, Mauricio Ibarra, líder del partido Convicción Federal y de la sociedad Somos San Juan, compitió por la Intendencia en 2015, pero cayó ante el menor de los Gioja. La contienda de ese año le permitió a Munisaga, mano derecha del rawsino, ingresar a la Cámara de Diputados, gracias a la entonces alianza que encabezaba el basualdismo. Distanciados de ese espacio por el alineamiento con Cambiemos, el legislador resaltó que cuenta con el apoyo total de su jefe político para jugar en tierras rawsinas. "Quiero ser intendente", remarcó Munisaga, quien además indicó que "nos vemos como socios políticos en el Frente Todos, ya que hay coincidencias desde la cercanía, procedencia, políticas públicas y lo ideológico". En ese marco, resaltó que el plan es adherir desde Somos San Juan, en el que también está el MID. "Me estoy preparándome y estoy caminando el departamento. Hay que decirlo con tiempo y hay que mostrar equipos y preparación. Yo tengo las ganas y la vocación", resaltó.



El acercamiento quedó plasmado en diciembre, cuando la diputada nacional Florencia Penaloza, del partido moyanista y aliada al ibarrismo, formó bloque junto al justicialista Walberto Allende y la bloquista Graciela Caselles, los legisladores que le responden al Gobernador. Es más, Ibarra venía dando señales de afinidad con Uñac y de su proximidad al PJ, luego de su alejamiento por la pelea con el exgobernador José Luis Gioja.



El escenario no le será nada fácil a Munisaga. En el justicialismo, el legislador local y presidente del bloque peronista, Pablo García Nieto, había manifestado en el mismo programa radial que le gustaría ser candidato a jefe comunal y que en 2019 "puede ser mi momento". Se trata de un hombre del riñón y de confianza del Gobernador en la Legislatura. "Le voy a competir a García Nieto", desafió Munisaga, quien además se mostró dispuesto a competir con quien se anote, dado que manifestó que las PASO son la herramienta para definir a los postulantes. En la contienda no se descarta la aparición de algún postulante del sector del giojismo. Inclusive afirmó que será candidato si no se diera la sociedad con el actual Frente Todos.



Además, fue duro con la gestión de Gioja, al calificarla de mediocre y darle una puntuación de 5. "Hay una deficiencia del trabajo del municipio en la infraestructura básica, la limpieza, el barrido, el pavimento, el cordón cuneta y las plazas. El vecino sale a la calle y le cuesta encontrar la presencia del municipio. En eso hay que trabajar para mejorar", manifestó.





Declaraciones

CARLOS MUNISAGA - Diputado - Somos San Juan

"Nuestra procedencia coincide más con los valores que está representando y con la idea de gestión del Gobernador. Por eso estamos convencidos de que hay que apoyarlo porque así estamos apoyando a San Juan. Por eso, yo veo muchas posibilidades de que terminemos confluyendo en un mismo frente electoral".

"El rawsino, cuando sale de la puerta de su casa, le cuesta encontrar al municipio en la calle. No ve que esté pintado, que sea ordenado, con calles pavimentadas y con veredas arregladas. Por eso yo quiero ser intendente de Rawson y me estoy preparando para ello. Hay que decirlo y trabajarlo con tiempo".