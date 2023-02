El lunes, unos 54 gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) firmaron el nacimiento de una agrupación denominada Movimiento Político Sindical, la que integrará el frente oficialista San Juan por Todos (SJxT) y apoyará la nueva candidatura del gobernador Sergio Uñac. El espacio apunta a ir fogoneando dirigentes que, en acuerdo con referentes departamentales, puedan participar y, llegado el caso, ganar lugares en la elección del 14 de mayo o ir posicionándose a futuro, además de que será la herramienta política del gremialismo para ofrecer trabajo territorial y pedir cargos en la estructura del Poder Ejecutivo y Legislativo. Una tarea que venía haciendo la central obrera, lo que, de cierta manera, desviaba su rol de representación de las entidades sindicales y los trabajadores.

El sindicalismo, ligado mayoritariamente al justicialismo, cuenta con la capacidad de aportar movilización, dirigentes y votos a través de sus afiliados que se identifiquen con el partido. Una estructura nada despreciable, de cara a lo que puede ser una elección reñida como la que se viene.

La cara visible es Eduardo Cabello, jefe de la CGT, secretario General de la UOCRA y diputado provincial, quien explicó que, de los 62 gremios que integran la central obrera, firmaron unos 54 y que el resto no lo hizo porque sus secretarios generales o delegados con autorización nacional se encontraban de vacaciones. UPCN, el de mayor cantidad de afiliados con unos 20 mil, no es de la partida porque no integra la CGT tras el portazo que dio en 2020.

Cabello destacó que la agrupación tiene su base en el Movimiento Político Sindical Peronista que lanzó en 2022 la CGT nacional y que será "la herramienta válida para firmar el frente" oficialista y que "la línea es apoyar al presidente del PJ". El trabajo político estará dentro del nuevo esquema de votación, el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), el cual es igual a Lemas y permite que los votos de los postulantes (a gobernador o intendente, por ejemplo) de una misma coalición se acumulen y vayan a parar al que salió primero, lo que le sirve para competir contra el rival de otra alianza que puede utilizar el mismo mecanismo de "tributación". Bajo ese esquema, el líder de la CGT manifestó que "se puede presentar un compañero como candidato. Hay gente en los departamentos que viene trabajando, que han llegado a las presidencias de clubes, a uniones vecinales y que apoyan merenderos, por ejemplo. Algunos están embalados y habrá que ver, económicamente, cómo se van a mover. Si creen que les alcanza, que se presenten. El Movimiento los va a apoyar. Otros podrán hablar con los aspirantes a intendentes y ver si hay lugares".

En ese contexto, el gremialista dijo que "la idea es tener un amplio margen de gente que sume al proyecto de Uñac. Vamos a acordar con todos aquellos que le sumen". Ante la consulta de si el Movimiento será una fuente de presión, señaló que "será una fuente de ayuda, convocatoria y propuestas. Cuando las cosas salen presionadas, terminan mal". No obstante, reconoció que "nuestra idea es trabajar y mostrar. Hemos sembrado y es tiempo de cosechar. Es plantearle al presidente qué vamos a tener dentro de la coalición". Así, indicó que los dos lugares sindicales en la Legislatura "sería la base... y un poco más. Uno siempre va para arriba. Puede haber en intendencias, concejalías, en la estructura de gobierno. Veremos".

Chau a las 62

Cabello aseguró que el Movimiento Político Sindical "reemplazará" a las 62 Organizaciones Peronistas, que históricamente fue el brazo político del sindicalismo. En la práctica, era como un sello de goma en la provincia. La nueva agrupación tuvo su base en el Movimiento Nacional Sindical Peronista que lanzó la CGT nacional el 17 de octubre del año pasado.