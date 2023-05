Tras varias gestiones realizadas por las autoridades locales, la administración central canceló una parte importante de la deuda por obras que mantiene con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Según confirmó su director, Marcelo Yornet, Nación liquidó esta semana 650 millones de pesos, lo que representa casi un 23 por ciento del total. Con el desembolso, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conduce Santiago Maggiotti, aún tiene un rojo de unos 2.200 millones de pesos, los que se esperan que sean cancelados en el corto plazo, aunque no hay precisión de cuándo. Los recursos que arribaron fueron distribuidos rápidamente entre las empresas para que se mantenga el ritmo de trabajo y la ejecución de casas no se frene, indicó Yornet. Además, el IPV hizo un avance importante en el asentamiento Pedro Echagüe, en Santa Lucía, ya que comenzó con las tareas de urbanización para el barrio El Andén, que contendrá 389 viviendas. Dichas obras se realizan con fondos provinciales (ver recuadro).

La deuda por casas no es la única que la administración central tiene con la provincia. A ella se le suma un rojo contable por obras de saneamiento, como agua potable y cloacas. Hasta el mes pasado, y según los datos aportados por Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Nación debía unos 1.400 millones de pesos por tareas que están en ejecución, monto que fue afrontando por la gestión uñaquista para que no se frene la ejecución. Una de las obras es la Ampliación y Optimización del Subsistema cloacal y la planta de Tratamiento de líquidos cloacales Cerrillo Barboza, el cual tiene un avance del 70 por ciento, y se espera que esté finalizada para octubre. Desde OSSE tienen la esperanza que Nación salde su deuda antes de que finalice la obra.

Además de las obras por viviendas y saneamiento, también hay saldos por escuelas y hospitales, por lo que, según las estimaciones oficiales, la deuda consolidada de Nación ronda los 4.000 millones de pesos, pero hay unos 2.000 más de pagos que están en proceso de certificación, por lo que el total ronda los 6.000 millones de pesos, indicaron fuentes oficiales.

Sobre los aportes al IPV, Yornet se mostró algo aliviado al indicar que "esta semana Nación pagó algo de la deuda, unos 650 millones de pesos del total. Si bien no es todo, es un monto importante que nos permite ir cancelando certificados de obra de las empresa que tienen barrios en ejecución". En esa línea, el funcionario recordó que la provincia firmó un convenio con Nación para la ejecución de casas. El programa Casa Propia establece que la administración central se hace cargo del costo de la ejecución de las viviendas, mientras que la provincia afronta los gastos de urbanización de los terrenos donde estarán los barrios. Así, si bien el Ejecutivo local ha venido cumpliendo con su parte del trato, la administración central se ha retrasado en los pagos de los certificados de obras junto con la redeterminación de precios.

Incluso, a principios del mes pasado, el gobernador Sergio Uñac se refirió al tema al indicar que "estamos trabajando con los ministros nacionales para tratar de acortar esta brecha que se ha generado", mientras que dijo que "sabemos de la voluntad que tiene el Gobierno nacional de cumplir con todo esto" y "seguro que lo vamos a solucionar".

La ejecución de casas es uno de los pilares de la gestión uñaquista, al punto que hay unas 5 mil viviendas en ejecución en los 19 departamentos.

Barrio El Andén

En Santa Lucía queda el último asentamiento importante de la provincia. La villa Pedro Echagüe contiene a 389 familias, las que tendrán una solución habitacional en un predio contiguo al asentamiento. El terreno fue adquirido por la provincia luego de que Nación diera el OK, a principio de marzo, para el traspaso del inmueble. Con ese paso cumplido, el titular del IPV, Marcelo Yornet, confirmó que esta semana se concretó el inicio de obra para la urbanización, obra que le corresponde a la provincia, para luego iniciar la construcción del barrio. Incluso, ya fue colocado el cartel de obra y se espera que los movimientos de suelo avancen en el transcurso de la semana que viene. Las tareas a realizar no son menores, ya que representan entre el 20 y 25 por ciento del costo total del proyecto. Además, al tratarse de suelos con revenición, las empresas encargadas de las obras deberán realizar terraplenes de unos 80 centímetros de alto para que, luego, la ejecución de las casas no sufra inconvenientes.

Pilar de gestión

La ejecución de casas es uno de los pilares más importantes de la gestión uñaquista. En la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados, Sergio Uñac destacó que "hoy hay 5.134 viviendas en ejecución".

Pago

22,8 Es el porcentaje que representan los 650 millones de pesos sobre el total de la deuda.

Saneamiento

Entre las obras con financiación nacional y que el Ejecutivo está respaldando con fondos propios se encuentran la planta de tratamiento de líquidos cloacales Cerrillo Barboza, en Rawson, entre otros.