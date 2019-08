Informe. Benítez les informó a los apoderados que, a la par de las pulseras, habrá un listado de personas habilitadas para el control de la carga de datos para el escrutinio provisorio.

La Dirección Nacional Electoral (Dine) envió el jueves a la provincia una cantidad de pulseras para que los fiscales de las agrupaciones puedan estar presentes en el escaneo y carga de telegramas por parte de empleados de la empresa Smartmatic, que realizará el escrutinio provisorio. Sin embargo, el número no fue suficiente y no alcanzó a cubrir la totalidad de fiscales que estarán en las 144 escuelas y los 11 centros de transmisión de datos, señalaron tanto los apoderados de las fuerzas políticas como el secretario Electoral del Juzgado Federal Nº1, Edgardo Benítez. No obstante, el funcionario explicó que solucionarán el tema con un listado de personas que proporcionarán los partidos y frentes electorales para que puedan ser parte del control de dicho procedimiento.



Benítez además informó que desde el juzgado que conduce Miguel Gálvez se ordenó que se levantaran los afiches de la lista Con Vos de Marcelo Orrego que habían sido pegados ayer en el departamento de Rivadavia, en plena veda electoral. La denuncia la habían realizado los apoderados locales del Frente de Todos.