Tras varios meses de incertidumbre sobre si Nación continuaría aportando fondos para programas sociales clave en San Juan, como la tarjeta social y los comedores escolares, las autoridades locales obtuvieron una respuesta que dejó un sabor agridulce. La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, le aseguró a su par local, Armando Sánchez, que los mismos no se verán afectados por el recorte que plantea la administración macrista para 2019. Aunque sí le informó que no habrá actualización de los valores aportados, pese a una inflación estimada para este año superior al 30 por ciento, más la del próximo período, y que los recursos son los mismos desde 2016. Por eso, desde el Gobierno ven el anuncio como un ajuste. Ambos programas ayudan a 52 mil sanjuaninos y por eso, desde la gestión uñaquista garantizaron su continuidad con aportes locales.



La tarjeta social tiene como único fin la compra de alimentos y los beneficiarios son 17 mil, que reciben 700 pesos por mes. De esa cifra, el Ejecutivo local aporta el 75 por ciento del total, lo que representa 530 pesos, mientras que la Nación sólo ayuda con 130 pesos. El reclamo de la cartera que conduce Sánchez apuntaba a obtener más recursos nacionales en ese rubro, ya que el valor no ha sido actualizado desde hace 18 meses, más teniendo en cuenta el alza de los precios en productos de primera necesidad, como los alimentos. Es más, la administración uñaquista viene haciendo actualizaciones de los valores que aporta. Incluso en diciembre de 2017 hizo un aporte extra de 400 pesos por única vez. El ministro de Desarrollo Humano dijo que si bien la Nación dio la mala noticia de que no habrá actualización durante lo que resta del año y en 2019, no se recortará la cantidad de beneficiarios. "No van a bajar el cupo de 17 mil tarjetas y van a seguir mandando los 130 pesos", confirmó Sánchez.



El segundo programa clave es el de los comedores escolares. Actualmente la provincia asiste a 223 establecimientos educativos, destinando 135 mil raciones de desayuno y merienda, mientras que hay 35 mil raciones diarias para almuerzo y cena. El esfuerzo que hace la provincia para dar alimentos a unos 35 mil alumnos representa 340 millones de pesos al año, mientras que Nación, a través del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, suma sólo 47 millones de pesos. Incluso hasta junio había sólo 210 escuelas asistidas, pero por pedido de las directoras que detectaron falta de atención de los menores, la cartera de Desarrollo Humano decidió ampliar el abanico de asistencia a 13 unidades educativas más.



Pese a la no actualización de los valores, Sánchez vio el lado positivo al manifestar que "comparados con otras provincias, el hecho que no nos corten los fondos de comedores y se mantenga el cupo de tarjetas sociales, es positivo". Además, dijo que existe la posibilidad que la cartera nacional vuelva a aportar 25.530.000 pesos para las colonias de vacaciones 2019 y alguna suma para los jardines de cosecha. Eso se debe, según el ministro, a que "desde Nación destacaron que San Juan es una de las pocas provincias que tiene sus cuentas ordenadas y rinde a Nación cada peso que recibe".



Por su parte, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, indicó sobre los planes que "están garantizados. Tenemos que esperar a cómo cierra el presupuesto nacional. Nosotros vamos a defender todo el gasto social y va a ser una de las prioridades en nuestro presupuesto 2019".

Reunión. El encuentro entre el ministro de Desarrollo Humano, Armando Sánchez, y Carolina Stanley se produjo esta semana en Buenos Aires.

Tarjeta Social

17 mil son los beneficiarios de la tarjeta social. Todos los meses el Estado les deposita 700 pesos.

Comedores escolares

35 mil son los alumnos que el Gobierno asiste en los comedores escolares de 223 establecimientos educativos.