En una reunión que se llevó adelante el miércoles en Buenos Aires, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, le aseguró a su par local, Felipe De Los Ríos, que desde la semana que viene y antes que finalice el mes, le enviará 7 millones de pesos para saldar una deuda. La misma se había generado durante el primer semestre del año por la falta de envío de fondos en tiempo y forma para sostener programas nacionales que se implementan en San Juan. Si bien desde la cartera educativa se tranquilizaron ante la confirmación de la administración macrista, no ocultaron su preocupación, ya que no descartaron que hasta fin de año se puedan originar más retrasos que desemboquen en otra deuda. Y también están en alerta de cara al 2019, dado que se viene señalando a nivel nacional que dentro del recorte previsto en el presupuesto pueden estar incluidos estos programas.



La confirmación sobre el pago de la deuda nacional la dio a conocer el ministro De Los Ríos en el acto que encabezó ayer el gobernador Uñac, en el que hubo entrega de movilidades para el traslado de docentes a las zonas alejadas de la provincia (ver Educación recibió... ).



Según explicó el funcionario, hay varios programas nacionales que se implementan en San Juan dentro del Plan Operativo Anual Integral (POAI). Entre ellos se destacan: "La Escuela Sale del Aula", los Centros de Actividades Infantiles (CAI), los Centros de Actividades Juveniles, los coros y las orquestas escolares. Los mismos tienen por objetivo ampliar las actividades extracurriculares de los alumnos en las escuelas, con talleres, actividades deportivas y clases de idioma. Desde la cartera indicaron que esos programas se implementan en 180 escuelas y hay entre 1.600 y 1.700 profesionales afectados. El presupuesto anual para su funcionamiento, aportado por Nación, asciende a poco más de 61 millones de pesos. Los fondos sirven principalmente para el pago de sueldos, aunque una parte también se destina a la adquisición de materiales



Para De los Ríos la situación es compleja, ya que la administración macrista recortó los programas en un 27 por ciento para este año y el funcionario no descartó que sea mayor para 2019. Además, indicó que la demora en el envío de los recursos genera problemas "ya que las personas contratadas ven atrasado el pago de su salario y eso produce incertidumbre. Nosotros lo lamentamos pero la provincia es ajena a esto, ya que depende de Nación".



Frente a la situación, el Ministerio de Educación "está en el proceso de generar mil designaciones nuevas, que van a ser interinos, para que esas personas puedan dejar los contratos que dependen de Nación", aseguró el ministro Felipe de Los Ríos.

Educación recibió ocho movilidades trong>

En una ceremonia que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán y en el que se presentó el manual escolar local "San Juan y yo", el gobernador Sergio Uñac entregó ocho movilidades para el Ministerio de Educación.



Fueron seis camionetas Toyota Pick Up 4x4 doble cabina y dos minibús Mercedes Benz modelo Sprinter, con capacidad para 20 asientos. Las unidades serán destinadas para el traslado de docentes y equipos técnicos interdisciplinarios a zonas alejadas de acuerdo con los requerimientos.