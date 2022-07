Al contestar el planteo que hicieron vecinos de Capital para quedarse con unos 15.000 metros cuadrados que corresponden al exbarrio Ferroviario, el Estado Nacional indicó que el terreno es de su propiedad, pero que existen tratativas para cederlo a la municipalidad de la Capital para que esté, finalmente, bajo su dominio. De hecho, sostuvo que el último trámite se dio en 2019, en el cual, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) le solicitó documentación a la comuna para finalizar la transferencia, la que todavía no está terminada. No fue lo único, ya que también expuso que los documentos que presentaron unas 15 familias en la Justicia Federal para pedir la posesión veinteañal "no son suficientes para demostrar desde cuando habrían comenzado a poseer efectivamente el inmueble en cuestión", por lo que el planteo debe ser rechazado. Las afirmaciones juegan a favor del municipio, que viene peleando desde hace más de 10 años para tomar finalmente posesión del terreno. Incluso, llevó adelante un proceso de desalojo (Ver recuadro), aunque la definición si corresponde la posesión veinteañal está en manos del juez Miguel Gálvez.

El predio en la mira es el que está ubicado sobre calle Las Heras, entre Avenida Córdoba y Central, frente a la plaza y el Teatro del Bicentenario, en el que la gestión de Emilio Baistrocchi ha proyectado la construcción de un Polo Gastronómico Cultural, que conjugue con la visión del teatro y la Plaza del Bicentenario. Consultado sobre si la iniciativa retrasa las intenciones de su gobierno para avanzar con el proyecto, el jefe comunal apuntó que, necesariamente, "se va a tener que esperar a la resolución judicial", confiado de que será a su favor, por lo que "es una cuestión de tiempo".

El expediente en sede federal fue un giro en el conflicto entre los vecinos y el municipio, ya que, anteriormente, la disputa se tramitó en los tribunales provinciales. Con varios fallos locales en contra, quienes viven en el predio, a través del abogado Dante Robles, hicieron el pedido de posesión veinteañal contra quien entienden que es el dueño, el Estado Nacional y no la comuna. El primer avance lo hizo la familia Videla, que logró que la Justicia Federal dictara una medida de prohibición de innovar contra la Municipalidad, por lo que la comuna no puede avanzar hasta que la Justicia diga lo contrario.

Al indicar que el predio es suyo, la AABE marcó un punto que viene sosteniendo Robles: que en el decreto nacional que establece que los terrenos del exferrocarril deben ser transferidos al dominio municipal no está incluido el inmueble de calle Las Heras. Pese a ese escenario, el servicio jurídico de la Agencia de Bienes del Estado dio el visto bueno para el traspaso a la comuna, siempre y cuando esta última "cumpla con determinados recaudos", como indicar qué destino le dará al inmueble, el tipo de obra y los plazos de ejecución, darle a los ocupantes una solución adecuada y condonar todas las deudas (en concepto de impuesto, gravámenes, mejores y contribuciones, entre otras) que tengan todos los terrenos que el Estado Nacional tenga en Capital. Según la entidad nacional, "existe una comunicación con el Municipio para la continuidad del trámite".

Además, para rechazar el pedido de posesión veinteañal, la AABE dijo, entre otros puntos, que no le consta que Videla y su familia "hayan ocupado la vivienda hace más de veinte años" y que lo haya hecho "de manera formal y continua".

Antecedente

Un vecino capitalino había presentado una cautelar para que el municipio retire las oficinas del ECO que tiene en la esquina de Avenida Ignacio de la Roza y calle Las Heras, terreno que habitaba. El hombre había sido desalojado por orden de un Juzgado de Faltas, por lo que, al cumplirse la resolución judicial y retirarse del predio, el planteo quedó en abstracto, según entendió la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo. Tras el rechazo, se desencadenó el juicio que planteó el vecino en ese juzgado. De esa manera, al resolver la cuestión de fondo, si la jueza determina que el Juzgado de Faltas de la Capital emitió una resolución errónea, podrá darle la razón al demandante y, en definitiva, que este dé un paso más para quedarse con ese predio. Dicho expediente está relacionado con lo que ocurra en el ámbito federal.

Claves del conflicto

Lugar

El predio sobre calle Las Heras tiene unos 15.000 metros cuadrados divididos en unas 15 parcelas. En cada una de ellas viven las familias de los extrabajadores ferroviarios.

Documento

Por un decreto nacional, que dispuso que los predios del exferrocarril debían pasar a los municipio, Capital afirma que la zona le pertenece. Las familias indican que el decreto no la contempla.

Medida

La Justicia Federal dictó una medida cautelar con la que le prohibió a la municipalidad llevar adelante acciones que modifiquen "la situación jurídica y fáctica de la vivienda" de la familia Videla.