El día después de las PASO trajo consigo para cada una de las fuerzas políticas un análisis de los resultados propios y de los demás, mucho más luego de que la figura de Javier Milei terminara copando la escena y llevándose la mayor cantidad de votos.

En Juntos por el Cambio se dio un resultado que, si bien era una posibilidad, generó un remesón dentro del espacio. Es que Horacio Rodríguez Larreta perdió la interna frente a Patricia Bullrich, y ahora deberán encolumnarse detrás de los #halcones” de cara al 22 de octubre, cuando se celebrarán las elecciones generales.

En San Juan hubo una particularidad. Es que los precandidatos del jefe de Gobierno porteño se impusieron por sobre los de Bullrich. Claro, buena parte de esto se dio por el arrastre de Marcelo Orrego, pero con menos votos cosechados que el 2 de julio pasado.

Quien analizó la situación fue Nancy Picón, quien ganó la interna, y competirá por un lugar en la Cámara baja del Congreso.

*No tengo dudas que vamos a tener el apoyo (de la lista de Bullrich), esta semana vamos a reunirnos a trabajar de cara a las elecciones de octubre”, dijo en el programa Demasiada Información, que se emite por Radio Sarmiento.

La dirigente negó que haya faltado trabajo en la campaña y dio su mirada sobre el rotundo apoyo que recibió Milei

*Hay que entender el mensaje que dio ayer la ciudadanía: no queremos más kirchnerismo”, apuntó. Y aclaró, al consultarle que fueron segunda fuerza más votada por un escaso margen, que “es más la gente que no quiere al kirchnerismo que la que no quiere a Juntos por el Cambio”. “La gente cuando votó dejó un mensaje”, agregó.

De todas maneras realizó una autocrítica de cara a las generales, “cada uno tendrá que renovar las estrategias” y que “habrá que trabajar fuerte para el 22 de octubre”. Igual, se mostró optimista: “El electorado va a seguir acompañando a Marcelo Orrego”.

En cuanto al “mensaje” que dejó quienes votaron a Milei, se lo atribuyó a que “la gente está cansada de la inseguridad, de la inflación. La gente está pidiendo ponerse a trabajar en esos temas”.