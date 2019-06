Las diferencias entre Graciela Caselles y Alfredo Nardi, lejos de superarse parecen incrementarse tras la acalorada discusión ocurrida durante la Convención de la semana pasada. Después que la presidente del partido afirmara sentirse "ofendida", el funcionario salió al cruce.

"En ningún momento se le faltó el respeto u ofendió. En el último año no tuvimos una sola reunión partidaria, cosa que no pasó nunca en 100 años de historia. Ella no permite el debate dentro del partido", aseguró el Director de Protección Civil.

Además, Nardi desmintió formar parte del grupo que, según Caselles, "está apurando la interna" entre ella y Luis Rueda. "No le estamos pidiendo la renuncia, queremos que termine su periodo y no esté más en la conducción. No creo que seamos cuatro, sino una parte importante del partido que quiere expresarse", agregó.

El electo concejal capitalino también se refirió a la posibilidad de que la legisladora nacional efectúe alguna presentación legal por la última discusión partidaria. "La política de género es algo muy delicado que no tiene nada que ver con lo que pasó. No puede usarse con tanta liviandad. Está mal asesorada, no la ofendimos en ningún momento", concluyó.