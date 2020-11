El conflicto entre el rector Oscar Nasisi y los gremios universitarios por la incorporación del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) a la vida universitaria deberá esperar a la resolución del área de Legales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Las entidades docentes Adicus, Sidunsj y UDA, más Apunsj, de los no docentes, intimaron al mandamás de la casa de altos estudios para que rescindiera un convenio firmado con dicho sindicato, pero este indicó que tomará una definición en base a lo que indiquen los abogados de la universidad. A su vez, la mayoría de los referentes gremiales dijeron que le darán tiempo, siempre y cuando la autoridad abra un canal de diálogo. Si no lo hace, radicarán la denuncia, como lo tenían previsto, ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y en la Justicia por "práctica desleal" y "contrario a la ética de las relaciones de trabajo" establecida en la ley de Asociaciones Sindicales.



La postura de Nasisi se dio a conocer ayer luego de días de silencio. Al ser consultado por la prensa tras una firma de convenio entre el PAMI y la UNSJ, el rector se refirió al conflicto al explicar que el convenio se firmó porque tuvo el OK del área de Legales. Según manifestó, el acuerdo "bajo ningún punto de vista contempla que ingresen para afiliar personal de la universidad", tema central que cuestionaron los gremios universitarios, ya que el SEP hizo una campaña publicitaria con esa posibilidad. Según Nasisi, "lo único que dice el convenio es que se habilita el código de descuento para aquellas personas que están afiliadas al SEP y que hacen gastos y que hay que descontarles. Esto no implica ningún tipo de afiliación con otro fin que no sea esto". Por otro lado, reconoció que, "cuando se firmó el convenio, el SEP salió a decir muchas cosas que no son verdad. Ellos salieron a decir que estaban habilitados para ser un gremio docente y no docente y eso no lo dice el convenio". Por eso, destacó que pasará el escrito de los gremios universitarios para tener la opinión nuevamente de Legales y que, "si me he equivocado, voy a ser el primero en dar de baja el convenio o remediar el error". Además, sobre las manifestaciones de los sindicalistas de que Nasisi buscó incorporar al SEP para tener apoyo, ya que las actuales entidades han demostrado "capacidad de lucha", el rector indicó que "estoy lejos de buscar otro interlocutor. Esto no significa una pelea. Siempre hemos tenido el diálogo y así lo vamos a sostener". Por su parte, los titulares de Adicus y UDA, Jaime Barcelona y Roberto Rosa, respectivamente, indicaron que están dispuestos a esperar "si es necesario, pero primero nos tiene que comunicar que le demos un plazo de espera, algo que hasta el momento no ha hecho", coincidieron. Esteban Vergalito, de Sidunsj, dijo que, una vez que haya una comunicación formal, lo hablará con el resto de sus colegas.