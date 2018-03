"Estuvimos en Buenos Aires preguntando por qué los gastos de funcionamiento que se nos otorgaban estaban en cero, aún cuando las tarifas de servicios han aumentado notoriamente, los viajes y otros rubros también. Nos dijeron que por un problema de que no hay dinero, los gastos de funcionamiento no han sido incrementados ni lo van a ser. Y que cada universidad tiene que empezar a administrar los fondos para que le alcancen para llegar a fin de año”. La expresión corresponde al rector y presidente del Consejo Superior de la UNSJ, Oscar Nasisi, al realizar su informe habitual durante la primera sesión ordinaria del cuerpo en 2018.

Nasisi consideró que “esto repercute directamente en cómo funcionamos y vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para poder paliar esta situación, que es totalmente anómala”.



Respecto de las obras que estaban planteadas para 2018, Nasisi expresó que en la nación le informaron que “este año no hay dinero para obras en las universidades nacionales”. “Estoy realmente muy procupado –dijo- porque si no podemos funcionar, si no podemos mejorar las condiciones en las que damos clases, investigamos, creamos o desarrollamos tareas en territorio, es muy difícil sostener una institución como la universidad. Más aún cuando en todos lados, están sosteniendo que hay un crecimiento del país, que la inflación está bajando y sin embargo a las universidades no nos dan más presupuesto para poder funcionar”, manifestó.



Al término de la sesión, Nasisi manifestó que “esto tiene que ver con alguna forma de proceder que ya conocemos. El PRO, en años no electorales, no ha invertido dinero en obras. Esto uno lo vio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante años no electorales: es exactamente el mismo modus operandis que ahora. Es de prever que se disparen estas cosas más hacia fin de año o el año que viene”.