En el mundillo político circula la versión de que el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, tendría intenciones de candidatearse como diputado nacional en 2021, pero su esposa, Daniela Rodríguez, que es concejal del departamento y vice primera del PJ provincial, lo descartó de plano. "Cuando hay un mandato del pueblo, que te da el lugar para que ocupes hasta 2023, hay que cumplirlo. Tiene una responsabilidad muy grande por la intendencia. Ama lo que hace. Así que lo descarto", dijo la dirigente.

Rodríguez pasó por LV5 y resaltó que "estoy muy honrada de los lugares que hoy ocupo", en referencia a la banca que obtuvo en el Concejo Deliberante y el segundo escalón en la estructura partidaria del PJ. Como Gramajo transita por su segundo mandato y no puede repetir, la edil señaló que "no me veo en la Intendencia" y resaltó que "pertenezco a la conducción provincial, dirigida por el gobernador Sergio Uñac, y en el departamento, por Fabián Gramajo. Estoy bajo el liderazgo de ambos".