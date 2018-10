Aplicación. Río Negro es una de las provincias en las que hace falta unanimidad por parte de un jurado para condenar a un imputado.

Luego de un debate que se dio entre los miembros de la comisiones de Justicia y Seguridad y Legislación y Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, se definió que no hará falta una votación unánime de un jurado compuesto por ciudadanos para decidir la culpabilidad o inocencia de un imputado. De los doce integrantes, distribuidos entre hombres y mujeres en partes iguales, será necesario al menos ocho votos para condenar a un delincuente y diez en los casos en que se trate de un delito con pena de prisión perpetua. Ese mecanismo es el que ya venía establecido en el proyecto original que el Ejecutivo presentó del nuevo Código Procesal Penal, que contempla el juicio por jurado, el cual será sancionado en noviembre por los legisladores, afirmaron fuentes oficiales.



El debate se presentó debido a que algunos diputados consideraban que la unanimidad a la hora de resolver la condena de un sospechoso era lo adecuado, en base a recomendaciones de asociaciones nacionales vinculadas a los juicios por jurado. La postura es que el aval de todos los miembros del cuerpo despejaría toda duda sobre la decisión.



Según explicó la diputada Amanda Días, presidente de la comisión de Justicia y Seguridad, el proyecto no sufrió cambios porque "ningún tribunal colegiado de jueces necesita unanimidad. Un ejemplo es que hoy, en un juicio, no hace falta que los tres camaristas voten a favor para condenar a alguien". Además, sostuvo que "es absolutamente democrático tener mayorías y minorías mientras que es muy difícil que doce personas piensen lo mismo sobre la culpabilidad o inocencia de una persona". Cabe aclarar que el proyecto establece que el juicio por jurado se aplicará en delitos cuya pena máxima supere los 20 años de cárcel, como homicidios y violaciones seguidas de muerte.