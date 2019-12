Es la actual número dos del Ministerio de Gobierno y Sergio Uñac la eligió para que encabece la cartera que dejará Emilio Baistrocchi, quien desembarcará en la Intendencia de la Capital. Se trata de Fabiola Aubone, quien pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y destacó que el titular de dicha repartición tiene un rol netamente político, pero que el que va marcando el paso es el jefe del Estado provincial. Además, explicó que ve positivo que el área de Seguridad se desprenda de Gobierno y sea elevada de rango para que se generen políticas que tengan que ver con esa materia específica.



- ¿Cómo tomó la designación como ministra?



- Con mucha alegría, emoción, satisfacción, orgullo y, también, con mucha responsabilidad. Soy una mujer que me gustan los desafíos, que asumo las cosas con mucha fuerza, con muchas ganas de trabajar y armar equipos.



- En los cambios que se vienen, el Ministerio de Gobierno pierde el área de Seguridad que pasa a ser Secretaría de Estado, ¿siente que le han quitado un peso de encima?



- No, para nada. Primero, haber compartido y trabajado estos cuatro años con las fuerzas de seguridad ha sido un placer y un honor. Descubrir sus formas de trabajo y a grandes agentes y oficiales de policía. Todo lo que tiene que ver con Seguridad Ciudadana, cuyos pilares son la Policía, la Justicia tomando decisiones sobre el que va a ser ajusticiado, y el Servicio Penitenciario, merecía tener un espacio y jerarquía propia para poder generar verdaderamente políticas de Estado que tengan que ver únicamente con eso.

"Deberemos volver a planificar prioridades en el ministerio en estos nuevos cuatro años".



- Lo ve positivo...



- Absolutamente. En el orden nacional y en casi la mayoría de las provincias, hace años que Seguridad está separado de Justicia. Vamos a trabajar, sin dudas muy juntos porque nosotros tenemos a cargo la relación con la Justicia. Es muy importante jerarquizar el área de Seguridad y no lo siento como un peso menos. Los voy a extrañar un poco porque me llevaba muy bien con toda la gente de Seguridad.



- ¿Cómo queda conformado el Ministerio de Gobierno?



- Sigo teniendo tres secretarías a cargo, muy grandes, con mucho trabajo. Una va a ser la de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos; la de Relaciones Institucionales y la de Tránsito y Transporte, que no son menores. Y sus incumbencias tienen que ver con relaciones institucionales, la relación con la sociedad, con los cultos, con las ONGs, con toda la parte exterior. Se ha trabajado mucho con el tema del túnel en este último tiempo. En la Secretaría de Gobierno hay dos subsecretarías, diez direcciones, tenemos el nacimiento de las personas físicas y jurídicas, los Juzgados de Faltas.



- ¿El ministro de Gobierno es el ministro político del Gobernador?



- La verdad que sí. No hay dudas que el ministro político es el de Gobierno. Te toca la relación con la Justicia, con el resto del Ejecutivo, sin ser Jefatura de Gabinete; con los municipios, con la sociedad en general, con los cultos, con el exterior, con relaciones institucionales. Lo bueno es recibir también la buena onda de los futuros compañeros de equipo, que dicen vamos a trabajar en esto o en eso.



- Además de los servicios que tiene el Ministerio del Gobierno, ¿qué vínculo político puede establecer con los intendentes?



- Eso va ir dependiendo del Gobernador, el líder de este gran equipo se llama Segio Uñac y es el que irá marcando los pasos, el que va estableciendo las relaciones y las necesidades. De eso se trata, de que el ministro de Gobierno sea un brazo ejecutor de lo que él vaya necesitando y pidiendo. Pero lo cierto es que, en lo personal, la relación con los distintos intendentes ha sido muy linda desde la gestión del Ministerio de Gobierno y desde lo partidario, porque me tocó estar en la Junta Electoral del frente y del partido.

"Gobierno es un ministerio lleno de servicios y hemos llegado a los municipios".



- ¿Puede ser una canalizadora de planteos y reclamos de los intendentes hacia el Gobernador?



- Claro que sí. Siempre estaré a disposición para acercar necesidades, por supuesto.



- ¿Ya tiene los nombres de su equipo?



- Todavía no, estamos trabajando en eso. Tengo propuestas, las tengo que resolver con el Gobernador, que es quien conduce.



- Debido a su ascenso, un cambio obligado es en su actual lugar. De las otras dos Secretarías, ¿va a seguir la misma gente o va a haber cambios?



- Estamos revisando con el Gobernador las necesidades que hoy plantea este desafío del nuevo Ministerio de Gobierno.



- Con respecto a nivel nacional, ¿le preocupa la tensión que se vislumbra entre el albertismo y el kirchnerismo y que eso baje hacia la provincia?



- No me preocupa porque el gran secreto de estas elecciones ha sido el peronismo unido. El 10 asumimos verdaderamente convencidos de que el proyecto y el peronismo tienen en sus bases las necesarias herramientas para enderezar el barco, como lo dice siempre Alberto Fernández. Lo veo una persona muy cauta, muy prudente, con los pies en la tierra, que sabe la Argentina que le queda y, sin ánimo de quejarse, ni de hablar de la maldita herencia, sabe lo que viene, que no hay soluciones mágicas y que hay mucho esfuerzo de todos para poder avanzar.



- ¿Cree que se van a zanjar esas tensiones?



- Sí, la verdad es que cada uno tiene su liderazgo, sus roles en esta nueva Argentina que se viene a partir del 11, que deben dar cumplimiento institucionalmente a cada uno de sus roles que la ciudadanía les ha dado a la hora de votar. No tengo ninguna duda de que nos va a ir bárbaro.



- ¿Es un condicionamiento que el Gobernador haya dicho en reunión de Gabinete que la permanencia en el cargo es por dos años y que después va a analizar continuidades?



- No, me parece válido. En el Ejecutivo es un referendo constante y permanente con la ciudadanía, el cara a cara con la gente, con las necesidades de la gente. Me parece muy positivo que siempre tengamos en cuenta que estamos a punta de firma de decreto. El voto de confianza que hoy, con mucho honor, recibo del Gobernador es producto del voto de confianza de todos los sanjuaninos a él. Entonces, no le puedo fallar a él para que él no le falle a todos los sanjuaninos.



- ¿Con qué ministerios se va a relacionar a nivel nacional?



- Con un montón. Cancillería por Relaciones Institucionales; Ministerio del Interior y el área que tiene que ver con municipios y todo lo que tiene que ver con tránsito y transporte a partir de ahora; Ministerio de Derechos Humanos, si pasa a ser ministerio y, si no, estará dentro de Justicia; Ministerio de Trabajo, de Justicia, Inspección General de Justicia a nivel nacional.



- ¿Eso refuerza este vínculo como ministra política?



- Ese nexo debe ser de utilidad para el Gobernador porque es el decisor político, la cabeza de este proyecto y quien verdaderamente debe manejar esas relaciones y nosotros facilitárselas.



- En transporte se viene el tema del aumento del boleto del colectivo...



- El ministro Baistrocchi está trabajando también en eso en estos días.



- ¿Ya han habido planteos de las empresas?



- Sé que ha estado con algunas reuniones. Si Dios quiere, en esta semana me incorporaré junto a él para ir conociendo a la gente y la agenda. Eso antes no estaba bajo mi órbita.



- ¿Lo va a terminar cerrando usted o Baistrocchi?



- Eso va a depender de la negociación, de los tires y aflojes, de los avances que tenga y quizás se puede cerrar antes o será después del 10.



- ¿Qué aumento han pedido los empresarios? Se habla de que el boleto llegará a 30 pesos...



- Todo es parte de la negociación. Creo que adelantarnos con eso es generar más tensiones y evitar que las negociaciones lleguen a buen puerto.



-¿Se implementaría a partir de enero?



- Sí, creo que sí.



- En cuanto a taxis y remises se ha hecho un trabajo importante, pero todavía hay muchos truchos, ¿cómo va a trabajar en ese sentido?



- Continuar con esta política de ir regularizándolos, colaborando con ellos para que den cumplimiento a todos los requisitos que necesitan para lograr la regularidad necesaria.



- ¿Nota que ha habido un incremento de taxis y remises truchos?



- No, que los hay, los hay, pero vamos trabajando en eso para mejorar la situación de todos porque son fuentes laborales en una Argentina donde la crisis es fuerte, donde San Juan viene haciendo hasta lo imposible para que las cosas sucedan, pero no somos una isla. Entonces debemos trabajar en mejorar esa situación laboral de cada uno de ellos.

