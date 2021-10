A nivel institucional, es el vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, mientras que en el plano político es el número tres del PJ. Roberto Gattoni, hombre de máxima confianza de Sergio Uñac, pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y habló de política y de la campaña de cara a las generales de las legislativas del 14 de noviembre.

- Ante la consulta por la deuda de 4 mil millones de pesos en obras viales que dejó la gestión de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta dijo que hay que mirar al futuro y que lo "lo que está hecho, hecho está. ¿Qué le pareció esa definición?

- La deuda nos costó, fue el esfuerzo de los sanjuaninos, con sus impuestos, el que permitió que esa obra no se detuviera porque dejaron de llegar los fondos nacionales. Hubo promesas incumplidas del entonces ministro (Guillermo) Dietrich, que se pasó más de un año mintiéndole descaradamente a los sanjuaninos, porque la devolución nunca llegó. Afortunadamente, el presidente Alberto Fernández, en pandemia, tomó la decisión política de reintegrar los fondos que nos han permitido, junto a Nación, terminar esta obra.

- También señaló que la apertura de importaciones tiene que ser paulatina, que les dé tiempo a las empresas para capitalizarse y ser competitivas...

- Tiene que haber correlato entre lo que uno expresa y lo que hace. No fue así cuando gobernaron. Fue un sinsentido la apertura de vino a granel durante dos años que pulverizó el precio de la uva y afectó a los trabajadores vitivinícolas. O fijar derechos de exportación a la venta de vinos. Tiene que ver con una visión muy capitalina de la vitivinicultura. No conocen al pequeño productor. Si no, hubieran dado quórum para tratar el proyecto de jubilación anticipada al obrero de viña. Hubo una política marcada que no favoreció a las economías regionales.

- Con las flexibilizaciones, ¿cree que van a poder llegar a más gente con su mensaje?

- Soy muy optimista de que podamos transmitir el modelo de gestión de San Juan, el de acuerdos, de conciliación entre todos los sectores, de baja de impuestos, con créditos blandos para el sector productivo, que es la provincia que más empleo genera, de acuerdo a las estadísticas, en el que también intervienen los partidos de la oposición, haciéndonos saber en qué cosas no estaban de acuerdo y debíamos corregir, cosa que sucedió en la Legislatura, y en las que hemos coincidido. Es un modelo de gestión que se traspola con resultados electorales.

- ¿Un triunfo en las legislativas es una victoria para Uñac?

- Es un triunfo para San Juan y Uñac, porque pasa a ser, en política, el que está en el grupo de ganadores, que son aquellos que golpean puertas y se las abren. Difícilmente los empresarios inviertan en el grupo de los perdedores, que los ministros traigan más viviendas, que la AFA traiga un partido como Argentina-Brasil.

"Cada vez que se vean afectados, los diputados del FdT apoyarán los intereses locales".

- Por eso, para el FdT es clave esta legislativa...

- El tema no es menor. Le pongo un ejemplo. Un proyecto del oficialismo tomaba la Estancia Los Manantiales para el Ministerio de Defensa, el cual fue advertido por Walberto Allende y los que salieron a oponerse fueron los diputados por San Juan del Frente de Todos (FdT) y, finalmente, lo dimos vuelta. Por otro lado, los diputados de JxC no dieron quórum para tratar la ley de obreros de viñas. Estos son los dos modelos. Por eso, pedimos diputados que acompañen nuestro modelo y entienden cuáles son los intereses de San Juan y cómo hay que defenderlos en cada circunstancia.

- ¿Cree que se va a terminar imponiendo la gestión local por sobre la oleada de un eventual rechazo al Gobierno nacional?

- Hay que reforzar los esfuerzos para convencer de que nos acompañen en nuestra propuesta que, además, tiene contenido. Nosotros decimos por qué hay que apoyarlo a Uñac y no tenemos cómo debatir porque no tenemos contrapropuesta.

- ¿Juntos por el Cambio (JxC) no tiene propuestas?

- No digo que no las tengan, sino que no las difunden. En los spots publicitarios no veo cosas concretas. Nosotros frontalmente hemos planteado la gestión provincial como eje de campaña, tenemos temas, virtudes, cosas por corregir y ratificar. No he tenido la percepción y no he oído una propuesta con contenido de JxC.

- Bueno, JxC está planteando que se trata de una elección nacional, que se plebiscita la gestión del Presidente y que hay que ponerle freno al kirchnerismo en el Congreso...

- Pero, además de discutir personas, si es Alberto o no, hay que discutir propuestas e ideas. Hemos hablado de importación, de jubilación de obreros de viña, de derecho de exportación. Las políticas nacionales se pelean en el Congreso.

- El Gobierno nacional viene con una agenda positiva y mostrando lo que ha hecho en pandemia, ¿cómo tomó la publicación de tono intimidante en Twitter del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contra el caricaturista Nik?

- Fue muy desafortunado. Nosotros somos muy respetuosos de la libertad de prensa, de la actitud de los funcionarios ante los periodistas. Por eso, no puedo avalar lo que hizo el ministro.

- ¿Terminan perjudicando estas declaraciones, teniendo en cuenta que en la provincia vienen mostrando gestión, unidad y la Nación una campaña de tipo positiva?

- Termina influyendo. Nos saca de foco. No es sólo esto. Todos los días estamos invadidos por los medios nacionales. No hay que confundirse con lo que los medios nacionales muestran porque la realidad de San Juan es otra.

- ¿Qué escenario vislumbra con resultados en contra a nivel nacional y...?

- Hay dos San Juan posibles, con triunfo y sin triunfo. En caso de que no tengamos un buen resultado, se nos van a cerrar muchas puertas. Y esto lo van a sentir los sanjuaninos. Un ministro nacional diría "puse 7 mil viviendas y perdés, se las voy a dar al que ganó. Voy a ver al que nos está acompañando".

- ¿Y con una victoria?

- Es una potenciación mucho más fuerte del Gobernador. Me permite soñar con un gobernador que tenga una trascendencia nacional importante.

- ¿A qué se refiere con trascendencia nacional?

- El Gobernador responde a una generación que tiene muchas condiciones para ser considerado presidenciable el día de mañana.

- Trascendió que, en la última sesión en la Cámara, el diputado Enzo Cornejo, del Pro, le pidió que echara a un periodista que le estaba tomando fotos. ¿Fue así?

- Le contesté al diputado que, a partir del levantamiento parcial de las restricciones, el periodismo tenía libre acceso a la sesión y que entendía que una foto o una filmación no lesionaba en absoluto su actuación, que la libertad de prensa estaba garantizada y que el periodista podía seguir haciendo todas las tomas que quisiera. No tenía asidero ni razón el diputado en lo que había planteado.