Asamblea con las nuevas autoridades del Foro.

Lo que en principio parecía una asamblea para calmar los ánimos en la que finalmente los letrados iban a aprobar el balance del Foro de Abogados, terminó en todo lo contrario. No sólo la institución se quedó sin el OK en sus cuentas del último año, sino que su presidente, Marcelo Arancibia, apuntó y criticó al peronismo por el resultado y que buscan destituirlo. Y amenazó ir por más, ya que no descartó acudir a la Justicia contra los afiliados que levantaron la mano en su contra el jueves por la noche, siempre y cuando tenga el visto bueno del Directorio. El flamante vicepresidente, Sergio Saffe Peña, ligado al justicialismo, negó que el PJ haya impulsado el rechazo al balance, al punto que se mostró preocupado por las complicaciones que esa situación le puede generar a la entidad. Así, opinó que el resultado de la votación se desencadenó por el "modo en que Arancibia se dirigió a los asambleístas, ya que los trató de ignorantes". El reflejo de que la interna en el Foro está al rojo vivo.



No es la primera vez que el Foro no tiene aprobada su cuenta. El antecedente más próximo fue el que ocurrió hace un año cuando los afiliados, encabezados por Arancibia, desaprobaron el balance de la gestión del expresidente Alfredo Mergó. Tras una auditoría, la nueva gestión determinó que el extitular tuvo gastos injustificados por casi 400 mil pesos, cifra que fue cancelada a través de tickets y un depósito de garantía por 380.000 pesos. Sin su balance, la entidad que nuclea a los abogados corre el riesgo de perder beneficios que ostenta por ser una entidad sin fines de lucro, como estar exento de pagar algunos impuestos como Ganancias. Por otro lado, también tendría problemas con su personería jurídica.



Tampoco es la primera vez que Arancibia apunta contra el grupo de abogados peronistas, sector con el que está fuertemente enfrentado. Las diferencias ya habían quedado de manifiesto en otras oportunidades e incluso se vieron reflejadas en las elecciones pasadas, cuando la lista encabezada por Saffe Peña recibió un fuerte apoyo de los letrados justicialistas, base que le valió la vicepresidencia y tres de cinco cargos en el directorio (Ver Nuevas autoridades...).



La moción para rechazar el balance de la actual gestión terminó 40 a 16, expresaron fuentes calificadas. Según indicó el presidente del Foro, el motivo que esgrimió la mayoría de los matriculados fue por "cuestiones meramente subjetivas que no tienen nada que ver con los números, como las solicitadas que publicamos en contra del Gobierno y el Poder Judicial y el por qué no se le reintegró el dinero a Mergó", quien hizo un depósito en garantía para que le cerraran las cuentas en su conducción. Además, cuestionó que no se aprobara un balance que tiene el OK del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y una auditora externa. "Esto puede llevar a que el Foro tenga que ir a la Justicia para pedir la nulidad de lo que se resolvió en la asamblea y quiénes votaron en contra tengan que responder con su patrimonio por el daño que le ocasionen a la institución", desafió Arancibia, quien para realizar tal movida necesita el respaldo de la mayoría del Directorio, poder que hoy no tiene.



Para Saffe Peña, la situación es "delicada y preocupante". Dijo que "hay que respetar la decisión de la mayoría", pero a la vez reconoció que "es hora de encontrar un consenso y no creo que exista una irregularidad en el balance". Aunque también resaltó que Arancibia tiene que tener autocrítica.

Nuevas autoridades

La del jueves fue la segunda asamblea con las nuevas autoridades del Foro. En la primera, el peso de la mayoría de los abogados peronistas invirtió el orden del día y Sergio Saffe Peña asumió al principio de la reunión, cuando se estila que sea al final. El Directorio quedó conformado por los nuevos vocales Rubén Eduardo Lloveras, Lorena Paola Navarro Yubel y Franco José Gabri Rodríguez. La próxima reunión del Directorio será el miércoles, en la que analizarán la situación tras el rechazo al balance que había presentado Arancibia.



La otra disputa fuerte que se avecina en la institución se dará en noviembre, cuando los abogados elijan a sus dos representantes en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de conformar las ternas de candidatos para cargos de jueces, fiscales y defensores.