En 2019 cumplirá ocho años en el sillón municipal de Rawson y en el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento, Juan Carlos Gioja señaló que oficialmente no hay un candidato en el departamento. Además habló del adelantamiento de las elecciones, de su hermano José Luis, del gobernador Uñac y del escenario nacional.





- El año que viene, al cumplir su segundo mandato, dejará la conducción de Rawson en manos de otro. ¿Cuáles son sus aspiraciones personales?



-Primero, terminar la función. Faltan muchas cosas por hacer y hay que trabajar hasta ese 10 de diciembre. En segundo lugar, en función de la experiencia que tenemos, hay que seguir trabajando en nuestro proyecto político. El lugar, específicamente, lo determinaremos en orden a la planificación electoral que vamos a hacer en conjunto.





-¿Qué quiere decir con esto?



-Que puedo ir como concejal, diputado, ministro, asesor o ir a cosechar espárragos. Depende de lo que se planifique en orden a cómo enfrentar 2019 de la mejor forma.





-¿Pero no tiene una preferencia?



-No, hay que trabajar nomás.





-¿Qué opina de la posibilidad del adelanto de elecciones?



-Lo cierto es que esa posibilidad está vinculada a causales. Y esas causales todavía no se han discutido. Si le pregunta a quien tiene que tomar la decisión, le va a decir exactamente lo mismo.

"La intervención del PJ nacional fue una alcahuetería y un mamarracho jurídico".

-¿Y qué le aconsejaría a Uñac?



-Creo que tiene que pasar un poco de agua debajo del puente. La situación de Argentina es muy complicada. Y la alternativa que puede llegar a ser el peronismo a la hora de conducir el Estado nacional también está en una situación complicada.





-Uñac dijo que José Luis Gioja es el candidato natural para seguir como diputado nacional. ¿Qué opina?



-Bueno, si lo ha dicho (risas).





-Sí, lo dijo...



-Creo que la experiencia que tiene el presidente del partido, que tiene José Luis, da para eso y para más. Esto lo tendríamos que aprovechar. Y si la estrategia que tiene el Gobernador, si le parece que está mejor aprovechado siendo diputado nacional, que sea.





-¿José Luis podría ser candidato a gobernador?



-No lo veo a José Luis como candidato a gobernador, pero no sé.





-¿Cristina tiene que ser la candidata del peronismo?



-No sé. Tiene que ver con contextos. Y en el que se van a hacer las elecciones, que serán en agosto, tenés que verlo. Si las elecciones son mañana, en el peronismo deberían presentarse Cristina por un lado, Pichetto por otro, Moyano por otro. Deberían jugar todos. Este es el mecanismo.





-Algunos dicen, como Uñac, su hermano y otros dirigentes en San Juan, que hay que contener a todos. Y otros, como Pichetto y Graciela Camaño, del frente Renovador, que dicen "todos menos Cristina". ¿A qué postura adhiere?



-A la primera. Si van a estar todos, ¿por qué no va a estar Cristina?





-Dentro de esa postura, ¿cree que hoy hay un candidato mejor que Cristina?



-Si la pregunta es que en el marco de un frente se presentaran Cristina, Moyano, Pichetto, Massa...





-¿A quién votaría?



-En ese marco, votaría a Cristina.





-¿Por qué?



-Porque es quien presenta una estructura capaz de conducir el Estado nacional.

"A los argentinos y, sobre todo, a los pobres, les va muy mal con el Gobierno nacional".

-¿Y si es Uñac?



-Si es Uñac, la cosa cambia.





-¿Cree que tiene chances?



-Creo que sí, en el marco de un acuerdo. Por eso digo, que no aparezca como un Macri. Tiene que ser en el marco de un acuerdo político que le posibilite después gobernar. Es tener la definición de un modelo a seguir. Un programa de gobierno, etc.





-Viene criticando al macrismo desde el inicio, ¿cree que Macri finalizará su mandato?



-El peronismo va a hacer todo lo posible para que Macri llegue, como lo hemos hecho siempre. Apostar a que la democracia cumpla. Si la situación se complica, bueno, se complica.





-Los cuadernos del chofer de la mano derecha de De Vido se suman a casos de corrupción como los bolsos de López, al igual que los millones que contaban en Puerto Madero. ¿No siente vergüenza?



- Sí. Mucha vergüenza.





- ¿De haber sido parte de ese Gobierno?



- No. No siento vergüenza de haber sido parte de un proyecto que ha sido capaz de transformar la realidad en orden a generar más justicia. Lo que produce vergüenza son los actos de corrupción que están vinculados al gobierno anterior y al actual. Graciosamente, en forma absolutamente discriminada, se investiga a los que están vinculados al gobierno anterior y a los de esta gestión no se los investiga nada. Como el caso de los funcionarios que tienen empresas que están afuera o la campaña de la Gobernadora de Buenos Aires.





- Es cierto que no tuvo tanto impacto...



- Quiero decir que los problemas principales no se resuelven. El problema principal para el argentino es tener un trabajo digno, una casa, posibilidades de certeza en su realización. Eso en la Argentina no se ve. Hay que cambiar la política económica y si no cambia, ellos van a perder las elecciones.





- ¿Como la cuestión central es la economía y no hay que discutir la corrupción?



- No. La corrupción la tiene que resolver la Justicia y el que menos autoridad moral tiene para hablar de corrupción es el Presidente. Pero el problema más importante es que desde el Estado nacional hay que generar mecanismos para que la gente viva más o menos bien.







- Pichetto en San Juan criticó a José Luis Gioja por pedir que votaran a Cristina en 2017, quien iba con otro partido.



- Pichetto ha sido tan crítico con Cristina como tan funcional con el gobierno de Macri.





- ¿En qué y por qué?



- En la ley que le modificó los ingresos a los jubilados, como el proyecto no tenía despacho de comisión en el Senado, le hacía falta quórum especial. ¿Sabe quién dio el quórum especial? Pichetto. Entonces hay cosas con las que uno no está de acuerdo.





- Entonces, con posiciones tan antagónicas, ¿cómo hacen para unificar el peronismo?



- Preguntándole a la gente. Porque este señor debería estar en un frente en el que esté Cristina, a pesar de su posición contraria, junto con los gobernadores y la gente es la que debe decidir.





- ¿Pero cómo se hace para llegar a una conciliación con posiciones tan distintas?



- Yo no estoy hablando de una conciliación sino de un mecanismo para que la gente decida. Si tiene razón él u otro. Si no, ¿para qué son las PASO?





- El Gobernador ha puesto en duda las PASO y en el Ejecutivo hablan de eliminarlas. ¿No está de acuerdo?



- Yo voté la ley de las PASO, así que no me puedo echar para atrás. Sería bueno que haya PASO, que la gente resuelva y que se la haga participar.





- Legisladores nacionales hablan de Uñac como candidato presidenciable con chances. ¿Qué opina?



- Toma las palabras de Rubén Uñac. Como sanjuanino me gustaría que sea.





- En Rawson, hay un rumor que dice que usted ha discutido muy fuerte con Pablo García Nieto.



- No. Es más, Pablo tiene una oficina en el municipio. Tenemos una buena convivencia.





- ¿Quién es el candidato del peronismo en Rawson? ¿Pablo García Nieto o quién?



- Oficialmente no tenemos candidato en Rawson.





- ¿Cuándo se debería definir?



- Depende de cuándo sean las elecciones.





- ¿Si son en mayo, como aparentemente va a ocurrir?



- Si la elección es en mayo, el Gobernador debería sacar un decreto en diciembre. Supongamos que lo saca el 5 de diciembre. Bueno, el 6 nos juntamos y lo resolvemos.