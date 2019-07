Luego de pelear por el máximo escalón provincial y caer contra el gobernador Sergio Uñac, encaró la disputa como candidato a diputado nacional. Con un buen caudal de votos, Marcelo Orrego ahora enfrentará la lista que encabeza José Luis Gioja dentro del Frente Juntos por el Cambio. El intendente de Santa Lucía pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento y le reconoció virtudes a la gestión del presidente Mauricio Macri, luego de que tratara de despegarse de su figura en la elección provincial. Además, criticó con dureza al kirchnerismo.

- ¿Le incomodó el vínculo que el oficialismo estableció entre usted y Macri?

- No. Yo podría haberlos pegado a Cristina y no fue así. Cuando se adelantaron las elecciones, se iba a hablar de temas estrictamente provinciales, si no, no hubiese tenido sentido. Por ahí son estrategias.

- Pero es imposible que no se haga cierta asociación. De hecho, jugó junto al PRO...

- Formamos una coalición porque si no la oposición iba a ir cada vez más dividida y la conveniencia iba a quedar para el oficialismo. En esa elección, como está pasando a nivel nacional, hay una total polarización. En lo nacional veo que la gente va a optar por dos opciones claras. En esto, he tratado de ser coherente. Siempre voy a privilegiar los intereses de San Juan. Hay muchos que hemos sido críticos de las decisiones que ha tomado este Gobierno, que en muchas ha acertado, pero lo cierto es que entendemos perfectamente que al pasado no podemos volver, al resentimiento, al odio o a que pensar distinto está mal o que un presidente no le quiera entregar los atributos a otro. Eso no es lo que quiero para mi país. Además, he sido consecuente y coherente porque fui el único intendente, del 2011 al 2015, que no estaba con el kirchnerismo. Ni siquiera con el oficialismo, que en ese caso estaba el exgobernador Gioja.

- ¿Cómo hace ahora para ir a buscar votos después de que criticara a Macri y dijera que no iba a tener compromiso con el Gobierno nacional?

- Siempre dije y sostengo que mi compromiso es con los sanjuaninos y no tengo otro, ni con gobiernos nacionales ni nada. Esta elección quedó como una moneda: era de una u otra manera. Entonces, teníamos que decidir.

"Frigerio y la Nación colaboraron para el dique El Tambolar. Eso significa un gobierno federal".

- Entonces, ¿no le quedó otra que ir con el macrismo?

- Macri ha tenido enormes vicisitudes. Es un presidente al que le ha tocado un mundo difícil, la guerra comercial que ha habido entre China y Estados Unidos y tantas cosas más, pero no quiero ni represento lo que Cristina hizo en política. No quiero consagrar eso, cosas en las que pienso totalmente distinto. Entonces, cuando uno es oposición tiene que tomar decisiones y a veces no son fáciles. Por eso, no podía ser tibio y tenía que elegir.

- ¿Qué cosas consagra del macrismo?

- La república, la institucionalidad, el tema de que, más allá de los problemas, siempre te dicen la verdad. No te mienten en el diagnóstico, no se meten en la Justicia. Valoro la libertad de expresión y la independencia de poderes. Quiero vivir en una república y siento que para atrás no quiero volver. Tiene que ser una etapa que la Argentina supere. Aparte, la economía está así hoy y nos cuesta tanto porque viene de hace mucho tiempo, inclusive, desde la época de Cristina. El dólar blue, el cepo, un país que estaba cerrado al mundo, íbamos para ser Venezuela. Era autoritaria en su forma de ser. Es el modelo que ellos siempre han planteado y no quiero una Argentina así, sino que, por lo menos, tenga relaciones con el mundo y que respete las cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente y la institucionalidad.

- ¿Qué pensó cuando se anunció la incorporación de Pichetto?

- Eso fue clave para que tomara una decisión.

- ¿Por qué?

- Porque Pichetto era y es un hombre que ha sido crítico con las políticas del gobierno nacional, al igual que lo he sido yo con algunas cuestiones. Pero lo cierto es que los dos sabemos que no queremos mirar para atrás. Me llamó por teléfono y me dijo "Marcelo, mirá, me pasa lo mismo y siento lo mismo que a vos", pero también coincidimos en esto, en aquello, por lo que tomé una decisión. Porque el Gobierno tomó nota de que sólo a veces no puede, de que acepta sus errores y que ha habido una apertura a este peronismo federal que para mí es importante, que en muchas cuestiones me representa.

- ¿Va a pedir el voto de Macri en la campaña?

- Esto es muy claro, hay dos posturas y estoy convencido que estamos viviendo un momento muy delicado y difícil, pero también estoy convencido de que los indicadores económicos están mejorando enormemente y que la Argentina, respetando estas cuestiones, va por buen camino.

- Para no volver al pasado, entonces le va a decir al sanjuanino que lo acompañe y vote a Macri...

- No volvería nunca al pasado. Macri tiene buenas intenciones y no le han salido todas. Está preocupado enormemente por la inflación, pero para eso está tratando de bajar el déficit fiscal. En los últimos 80 años de la Argentina hemos tenido déficit fiscal.

- Insisto, ¿va a pedir el voto para Macri?

- Por supuesto que lo voy a hacer, pero diciendo siempre la verdad que siento y creo. No lo voy a pedir por Cristina, pero también creo que la gente elige a quién va a votar. Uno no termina decidiendo sobre la gente, que la tiene mucho más clara que nosotros.

- Mencionaba los valores republicanos del macrismo, ¿se identifica con las políticas económicas o el aumento de tarifas?

- Esa es la diferencia que tenía, pero la he expresado muchas veces. No había político de todos los partidos que no dijera que se tenían que sincerar las tarifas, pero de la forma que se hicieron no estoy de acuerdo. No estaba preparado el bolsillo de los argentinos. Tenemos que luchar contra la inflación y para que haya más trabajo.

"Si logro la banca trabajaré en proyectos para emprendedores, la producción y energías renovables".

- Si consigue la banca del Congreso y hay un proyecto que es del oficialismo nacional, pero que pudiere afectar los intereses de San Juan ¿qué va a hacer?

- Nunca voy a estar a favor de algo que afecte los intereses de San Juan, de nuestras economías regionales, de todo lo que producimos. Porque los que han confiado en mí son los sanjuaninos. Que la gente sepa que si hay una ley que tiene que salir y no estoy de acuerdo, no la voy a votar.

- ¿Le van a respetar esa disidencia? ¿No teme represalias del gobierno nacional?

- ¿Represalias en qué sentido? Al único que le tengo que responder es al compromiso que tengo con los sanjuaninos.

- ¿No se va a sentir afectado por presiones?

- No tengo ni voy a tener ese tipo de presiones porque soy claro. Si creo en algo que nos va a venir bien, que tenemos que pelear todos para que vengan más recursos a San Juan, para ayudar inclusive a nuestro Gobernador, porque si a él le va bien le va bien a los sanjuaninos, lo voy a aprobar y lo que no, no. Eso es lo que no avalaba de Cristina, si no te acomodabas o pensabas distinto no servías.

- ¿Qué opina de la fórmula de Gioja y Caselles?

- La respeto. Ellos han sido coherentes en su definición. Gioja siempre ha ido con el kirchnerismo.

- ¿Esa fórmula es volver al pasado?

- Son distintas generaciones que podemos pensar distinto y que se tiene que llevar el debate dentro del respeto porque, en definitiva, me voy a transformar en lo que no quiero. No he venido a la política para pelear con nadie porque termina pagando el plato la gente. He venido a la política a tratar de ayudar. Si la gente considera que estoy a la altura de las circunstancias, me acompañará.

- Pero, ¿qué representa la lista que encabeza Gioja?

- Gioja representa cosas distintas a las que represento. Tenemos una forma de pensar distinta, él fue parte del proceso del kirchnerismo, porque fue gobernador en esa etapa, y yo fui el único intendente que estuvo en contra del kirchnerismo.

- ¿Va a ser el representante del macrismo?

- No me pongo en el lugar de nadie. Acá el presidente del PRO es Cáceres. Yo soy el presidente de Producción y Trabajo.

-¿No lo va a esconder a Cáceres ahora en la campaña?

- Nunca escondí a nadie.

- No se lo vio en ningún acto que usted encabezó...

- Ha estado, se lo puedo asegurar.

- ¿Tiene elementos para ganarle a la lista del oficialismo?

- Voy a poner todo mi esfuerzo y todo lo que tenga a mi alcance y para hacer una gran elección. Por supuesto que compito para ganar.

- En un ping-pong de figuras, ¿cómo define a José Luis Gioja?

- Un animal político.

- Sergio Uñac.

- El gobernador de todos los sanjuaninos con una enorme proyección y futuro.

- Macri.

- Un presidente que ha tenido muy buenas intenciones y muchas vicisitudes.

- Pichetto.

- Un peronista a quien respeto.

- Cristina Kirchner.

- Es la expresidente que representa cosas distintas a las que quiero en política.

- Marcelo Orrego.

- Un militante, hombre común.