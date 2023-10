Los números 2 y 3 del gremio Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) fueron suspendidos por 45 días. La decisión la tomó la Comisión de Disciplina y recae contra el secretario Adunto Damián Ocampo y la secretaria Gremial Carina Lobos, quienes pagan las consecuencias de lo ocurrido en paritarias.

La suspensión a Ocampo y Lobos representa un nuevo capítulo en el escándalo interno de UDAP, luego del papelón en un plenario de delegados que tuvo impacto en la paritaria con gremios colegas y el Gobierno.

La secretaria General, Patricia Quiroga, aseguró que su Adjunto, el número dos, Damián Ocampo, le dio "datos falsos" sobre la decisión de los afiliados con respecto a la propuesta salarial del Ejecutivo y que la secretaria Gremial, Carina Lobos, tenía conocimiento del resultado y que lo dio a conocer luego de que el plenario tomara una definición. Por eso, resaltó que ambos se confabularon en su contra.

EL ESCÁNDALO

Según explicó la secretaria General, el pasado 15 de agosto acudió a la paritaria para dar la respuesta a la última oferta del Gobierno y dijo que, por el voto de los afiliados y los no afiliados, se imponía el rechazo. No obstante, dijo que Ocampo le informó que, si tenían en cuenta a los afiliados, había una aceptación de la propuesta. Fue así que, de acuerdo a Quiroga, se dirigieron a la reunión del plenario de delegados para que se defina si se debía computar sólo a los asociados o también a los no asociados. El órgano optó por considerar a los que están nucleados al sindicato y la secretaria General señaló que manifestó en tres ocasiones que la postura de los afiliados era el OK a la oferta salarial, en base a la información que le había dado su Adjunto. Además, dijo que estaba a su lado y que nunca la contradijo, al igual que la secretaria Gremial, que era la que tenía los mandatos de los asociados. Por eso, el plenario aprobó la propuesta oficial, pero recién ahí Lobos le comunicó que los afiliados, en realidad, habían votado por la negativa. Entonces, se generó el problema, porque Quiroga ya tenía la decisión del plenario de aceptar el ofrecimiento y podía haberla llevado a la paritaria y terminar con el tema. Pero, como los mandatos indicaban otra cosa, podía enfrentarse a un conflicto legal, por lo que respetó la votación de las bases, explicó.