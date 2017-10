Carga experiencia legislativa sobre su espalda, ya que fue diputado nacional y hoy ocupa una banca en la Legislatura local. Rubén Uñac, hermano del Gobernador de la provincia, ahora busca un lugar en el Senado de la mano del frente oficialista Todos. Es uno de los referentes del PJ sanjuanino y a una semana de las elecciones, pasó por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento. Uñac habló de la puja por el Fondo del Conurbano, de la bancada que integraría en el caso de ser electo y la importancia de los gobernadores en el ordenamiento del peronismo.



- De ser elegido senador, ¿a qué bloque va a ir? ¿Al que representará a los Gobernadores, con Pichetto, o al de Cristina?



- Después del 22 va a haber un mapa político distinto en Argentina, en el que los gobernadores van a tener un rol fundamental, por lo tanto, no somos libres pensadores. Nos tendremos que sentar con el Gobernador a analizar la situación para ver cómo se presenta y decidir. Los gobernadores ya están jugando un rol muy importante y después del 22 va a ser más todavía.



- ¿Se ve más cerca de Massa o de Cristina?



- No me veo cerca de Massa ni de Cristina, de nadie en particular.



- ¿O sea que puede terminar en el bloque de Cristina, en Unidad Ciudadana?



- Yo no voy por Unidad Ciudadana, así que nunca estaría en el bloque de Cristina o en el del Frente Renovador porque no tengo nada que ver con esos bloques. Iría, por supuesto, a un bloque que represente lo que los gobernadores están expresando hoy.





- ¿Los gobernadores también jugarán un papel importantísimo dentro del PJ nacional?



- Es que el mapa político va a ser otro.



- En el caso de que se dé ese interbloque que represente a los gobernadores, donde puede estar incluido Massa, ¿qué opina con respecto al diputado nacional José Luis Gioja que pueda integrar la bancada de Unidad Ciudadana?



- Puede ser. Hoy hay dos bloques en Diputados: Frente para la Victoria y PJ.



- ¿Le conviene eso a la provincia?



- He sido diputado nacional y he integrado el bloque del Frente para la Victoria. Pero yo era funcional al Gobierno de la provincia. Yo me entendía con el gobernador. A mí, en cierta forma, no me bajan una línea política el presidente o presidenta del bloque. Porque hay cosas que benefician a la provincia y otras que no tanto. Entonces, uno tiene que ser funcional a eso. Uno puede pertenecer a X bloque pero si tenés buena sintonía con el gobernador, me parece que todo se reduce a eso.

- Entonces, si Gioja integra este bloque ¿no sería funcional a los intereses de San Juan?



- Digo que podés pertenecer a cualquier bloque y ser funcional a los interese de tu provincia.



- ¿Cree que esto va a suceder en este caso?



- No sé qué puede llegar a pasar. En el peronismo están muy divididas las posiciones. Me parece que va a seguir así y con eso vamos a tener que comenzar la búsqueda del ordenamiento del partido justicialista. Necesariamente y naturalmente se va a dar después del 22.



- ¿Ese reordenamiento implica que Gioja no siga conduciendo?



- O sí. Creo que van a haber nuevos actores y nada va a ser como fue.



- ¿Pero puede Gioja seguir conduciendo el PJ cuando ha invitado a votar por Cristina?



- Es que el peronismo no va solo por ahí. Es claro que los gobernadores se están expresando de distinta manera.



- ¿Los gobernadores van a terminar conduciendo el PJ? ¿Con o sin Cristina?



- Y eso se va a saber después del 22. Para mí Cristina es peronista. Sus bases políticas son eso. Después, me parece, que crearon un movimiento que ahora es un partido, porque lo que yo ahora no puedo decir que es de peronistas solamente.



- ¿Cree que la diputada nacional Daniela Castro, que va por la reelección, va a responder por los intereses del Gobernador y va a integrar el bloque que este le indique?



- Ella integra la lista que fue armada por el presidente de nuestro partido. Me parece que está comprometida con el proyecto del Gobernador y además, como dije, debe trabajar por los intereses de la provincia.



- A nivel local, ¿cómo ve lo que dijo Mauricio Ibarra, que puede volver a integrar el frente oficialista?



- Lo veo bien. Con Mauricio compartimos dos años como diputados. Nadie le puede negar su peronismo. Él tiene mucha base y sustento en la creación de su partido y tiene mucho de peronismo. Él fue intendente y su base era esa.



- ¿Ibarra sería buen candidato a intendente de Rawson?



- Ya fue intendente. Y fue un buen intendente.



- El diputado provincial Pablo García Nieto dijo que 2019 puede ser su momento...



- Y puede serlo. Creo que él trabaja desde hacer mucho para ser intendente.



- ¿Usted lo ve como intendente?



- Sí, lo veo como intendente. Recorre mucho el departamento. Ha trabajado desde el primer día junto a su intendente, que es Juan Carlos Gioja. Conoce las necesidades, las inquietudes y tiene vocación. Al menos lo expresa.



- ¿Puede participar de una interna?



- Puede ser, pero no sé cuánto le quede de vida a las PASO. Me parece que el Gobierno nacional no le tiene mucha simpatía.



- ¿Y usted qué opina?



- Se ha dicho mucho y de manera muy inoportuna porque se comenzó a hablar en el medio de unas PASO. Si estamos en plenas elecciones y hay una ley vigente, no discutamos esto. El tema es que muchos dicen que es muy cara, pero la democracia tiene su costo, porque en la dictadura no gastábamos porque no había elecciones. Celebro que tengamos ese costo.



- ¿Cumplen el objetivo para el cual fueron creadas?



- En parte sí. Siempre se dijo que se elegían a dedo los candidatos. Las PASO te permiten que haya un abanico de postulantes y es la gente la que decide quién es el que representa a ese espacio. En eso se ha cumplido. Lo que sí se podría hacer es alguna modificación en el sentido de que, por ejemplo, en el frente Todos, tenemos una sola lista. Entonces, para esos casos quizás no haga falta ir a unas PASO.



- ¿Cree que en las generales van a superar los 50 puntos?



- Creo que vamos a superar los 50 puntos. Hemos trabajado en esta segunda etapa para ello, como me imagino que el resto querrá superar su propia marca. Hemos tratado de llegar a los sectores que, por cuestión de tiempo, no pudimos llegar en la primera etapa. Estuvimos muy cerca del 50 por ciento. La idea es sumar uno o dos puntos más.



- ¿En Capital levantan el porcentaje?



- Estoy convencido que vamos a achicar la brecha de 12 puntos que hubo.



- ¿Cuánto?



- Si lo achicamos a 5 o 6 puntos sería un triunfo para nosotros.



- Aranda dijo que cree que reducen la mitad...



- Eso sería muy bueno. Ahí no supimos llegar, no hicimos lo suficiente en cuanto a la comunicación. Todas las ciudades y las capitales son difíciles para trabajarlas. Hay que hacerlo comunicacionalmente porque no puedo ir a un edificio, tocar el portero y decir "soy Rubén Uñac", porque ahí nomás te cortaron. Entonces no podés ni pararte en la puerta del edificio para ver quién vive. Entonces hay que trabajarlo de otra manera y creo que se ha hecho así. Charlando mucho con los distintos sectores de la sociedad capitalina.



- En Capital hubo problemas de internas...



- Conmigo no. En Capital puede haber habido algo, seguro. Internas pueden haber, pero si no hay alguien que acerque posiciones, eso termina mal. Acá tanto el Gobernador como yo hicimos lo imposible para que si había diferencias, que no se notaran y que trabajaran todos juntos.



- ¿Piensa que la gente mira la gestión del intendente cuando vota a los candidatos a legisladores nacionales?



- En parte sí. Si a mí me va mal, no le voy a echar la culpa a los intendentes, para nada. Cuando mi padre fue intendente, siempre trabajaba muchísimo para las elecciones de término medio, porque él sentía que estaba en juego su territorio, su gestión. Él lo sentía así y un poco nos transmitió eso. Pero habría que analizar los distintos casos, ver en cada uno de los departamentos qué influyó en los resultados. En Capital digo que comunicamos mal, no llegó bien el mensaje. Inclusive me refiero a mí mismo.

"Yo no trabajo solo. No soy un librepensador que se pone a escribir. Cuando uno es legislador debe ser cuidadoso, más si es oficialista. Todo proyecto implica un gasto y eso hay que consensuarlo con el ministro de cada área".

- ¿En Santa Lucía mantienen o estiran la diferencia que sacaron?



- Mantenemos la diferencia.



- Mire que el martes viene Marcos Peña, el jefe de Gabinete de la Nación, a Santa Lucía...



- ¡Jodeme! (risas). No sabía.



- ¿Le va a sumar muchos votos al frente Cambiemos?



- No sé qué grado de popularidad tiene. Capaz que sí. Viene a acompañar a sus candidatos como ha venido el ministro de Ambiente, Sergio Bergman.



- Le van a decir a Peña que necesitan el dinero del Fondo del Conurbano...



- Sin ningún problema se lo digo. Porque es real. Lo peor de todo esto del Fondo del Conurbano, aparte de que nos van a sacar plata a las provincias y a las economías regionales, es que se instala un tema en el que enfrentás argentinos con argentinos. Es complicado. Estos temas se tratan desde la política y en el lugar indicado que es el Congreso, donde los representantes de cada provincia pueden debatir y discutir. Pero cuando lo metés en la agenda de los medios, en la de campaña, terminan los argentinos enfrentados. Con esto le quieren sacar plata a los sanjuaninos para darles a los bonaerenses. No suena muy argentino, federal y patriota.



- ¿El Gobierno nacional es centralista?



- En algunos aspectos, bastante. Hay una mirada demasiada porteña de la Argentina. Es innegable que se ha beneficiado mucho a la provincia y a la Ciudad de Buenos Aires. Con San Juan, el Gobernador ha logrado convenios importantísimos, en base al diálogo, al buen trato, a la buena relación que debe haber entre gobernantes, pero también es cierto que deben dinero a la provincia. Son temas que se tienen que solucionar. Entendemos que estamos transitando un camino distinto en cuanto a la política y a las relaciones, porque no es fácil ser gobernador de un color político con un gobierno nacional que es de otro color. No es sencillo, más allá que parezca. Pero se están logrando, en base al diálogo, que es nuestra postura.



- Siempre se reclaman políticas de Estado, acciones de Gobierno que perduren más allá del color político y que estén de acuerdo los tres poderes del Estado. ¿Puede decir que hay iniciativas de ese tipo después de muchos años?



- Sí. Por primera vez en mucho tiempo hay políticas de Estado.



- Es una crítica hacia gestiones pasadas...



- No hago críticas hacia atrás.

"El tema de narcomenudeo lo estamos trabajando y lo presentaríamos en noviembre. Lo primero que hay que hacer es adherirse a la ley de desfederalización de los delitos con estupefacientes".

- Pero que diga que no han habido políticas de Estado sí es una crítica...



- Estoy hablando de lo que considero que ahora son políticas de Estado. El plan 1.000 días, el hecho de haber tomado con tanta seriedad el tema de la seguridad porque tiene tres ejes: Policía, Justicia y servicio penitenciario. En los tres se ha trabajado y mucho. Hemos logrado que el Poder Ejecutivo trabaje coordinadamente con el Judicial. Y ahí se van viendo los resultados. Eso es una política de Estado: trabajar en seguridad y de esta manera.



- A pesar de esta Corte de Justicia, cuya mayoritaria integración viene desde hace 20 años y ha sido la más vergonzosa en toda su historia...



- No la voy a calificar de esa manera.



- ¿Y cómo la calificaría?



- No puedo hacer críticas, soy integrante de otro poder del Estado.



- Pero pudo haber elegido un elogio...



- Me parece que hacen su trabajo. No sé si bien o mal. Lo que digo es que cuando hay decisión política, del Gobernador y su respaldo, las cosas tienen que funcionar. Flagrancia, en otras provincias, no tuvo el éxito que ha tenido acá.



- Flagrancia recién ha nacido. Lo más difícil es sostenerlo en el tiempo...



- Los recursos materiales y humanos de Flagrancia han permitido que incorporemos nuevos delitos, como el robo agravado con el uso de arma de fuego apta para el disparo y la tenencia y portación ilegal de arma.



- ¿Por qué lo tienen que votar?



- A mí no me votan particularmente, sino a una lista. Invitamos a que nos acompañen, ya que representamos a un proyecto político, que es el del Gobernador, con quien estamos sumamente comprometidos y trabajamos codo a codo. Somos los que tenemos más claro la defensa de los intereses de la provincia, porque así como el Gobernador lo hace día tras día, necesita legisladores que lo acompañen desde Buenos Aires.

"Me parece que la realidad que tenemos hoy en día, tanto en la provincia como en la Nación, indica que debemos ser amplios y tener las puertas abiertas para que todos los que están interesados y quieran, puedan participar".

"Trabajé en el plan nutricional 1.000 días, la modificación de la reglamentación sobre la difusión de las imágenes de las cámaras de seguridad. Y, también, modificamos la ley de Flagrancia al ver que podíamos mejorarla".

- ¿Hoy no pasa?



- Necesita más legisladores que lo acompañen en la tarea de defender los intereses de la provincia.



- ¿Hoy pasa sólo con algunos?



- Con los que ha tenido respuesta, por supuesto que sí.



- ¿Cuentan con Basualdo y con Cáceres?



- Los discursos son distintos.



- ¿Pero Basualdo y Cáceres han votado en contra de los intereses de la provincia?



- Lo que puedo decir es que el ministro de Medio Ambiente les ha pedido que acompañen al Gobernador.



- ¿Gioja ha acompañado?



- Sí, en parte sí. Cada uno tiene su pensamiento también. Hay cosas que ideológicamente no vamos a coincidir.



- Pero vienen del mismo palo político...



- Tiene que ver también con una cuestión generacional, de formación. Quizás en algunos aspectos ideológicamente no vamos a coincidir, pero en general ha acompañado en materia de presupuesto, ha estado en contacto permanente con el ministro de Hacienda y de Infraestructura para hacer el seguimiento de las obras que San Juan tiene que tener en el presupuesto. Ese es el verdadero acompañamiento que uno como gobernante espera de los legisladores.