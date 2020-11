Las cloacas de Rivadavia, frenadas desde marzo de 2019, no dejan de tener contratiempos. Pese a que a mediados de año el Ejecutivo anunció que las obras en los dos sectores se habían destrabado y que las tareas estaban listas para su reinicio, la realidad indica lo contrario. Las empresas y OSSE no llegan a un acuerdo en el valor de actualización de los trabajos, producto del paso del tiempo, ya que se licitaron en julio de 2017 y se iniciaron en abril de 2018. Por eso, desde una compañía ya informaron que le dará de baja el contrato, aunque desde la repartición estatal insisten en que no habrá más demoras y que se reactivará en diciembre uno de los tramos. En el otro sector, en el Gobierno esperan llegar a un acuerdo, pero desde la firma a cargo explicaron que retomarán las actividades una vez que les salden las diferencias. Si eso sucediese, podrían volver al trabajo en febrero, indicaron fuentes calificadas.

Las obras presentan un atraso de 20 meses y una de ellas es la que corresponde a un colector y redes de Villa Seminario, Barrio Meglioli, Camus, Natania XV y otros, que beneficia a 10.000 habitantes en forma directa. La otra es la instalación de las redes colectoras del Barrio Municipal, Bancario, Los Ceibos, Foeva y otros, con un impacto directo para 13.000 personas. La primera está en manos de la firma Cicon SRL, que ganó la licitación por 124.474.317 pesos, mientras que la segunda pertenece al grupo integrado por César Borrego y Darío Fojo Construcciones, que se hizo de las tareas por 82.856.862 pesos. El plazo de ejecución de ambas era de 18 meses, por lo que en octubre del año pasado ya debían estar terminadas. Hay una tercera, en Valle Fértil, que se reactivará el mes que viene (ver recuadro).

Las demoras se produjeron porque, en la gestión macrista, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), que financia íntegramente las tareas, no aprobaba los proyectos ejecutivos presentados por las empresas. Al no dar el OK, la entidad nacional no podía hacer los desembolsos y las empresas no podían certificar los trabajos contenidos en ese plan ni las redeterminaciones de precios. Así, una de las obras presenta un avance del 21 por ciento, mientras que la otra del 8.

Según indicó Sirerol, los proyectos ejecutivos se aprobaron en julio pasado y el Gobierno salió a anunciar que las obras estaban listas para arrancar. Con ese paso cumplido, "a fines de octubre se aprobó el financiamiento actualizado", dijo el presidente, "por lo que ahí nos pusimos a trabajar para que las empresas retomen las tareas".

El conflicto que se presenta ahora es que OSSE y las empresas tienen un valor distinto para las obras. Es que, a tres años de la licitación y con una inflación alta, los montos han variado. Incluso, fuentes calificadas indicaron que la repartición provincial propone un aumento que ronda el 280 por ciento, mientras que las empresas calculan una suba del 340 por ciento. Para una de las obras, esa diferencia representa al menos 50 millones de pesos, indicaron.

Sirerol confirmó que César Borrego y Fojo presentaron un escrito para rescindir el contrato, mientras que con Cicon "estamos negociando". Pese a eso, el presidente indicó que "si se rescinde el contrato, la obra no se verá perjudicada y se continuaría con otro proveedor. El compromiso es que en 30 días debemos tener movimiento en el terreno". La realidad indica que, si se caen los contratos, OSSE debe llamar nuevamente a licitación o a otro proceso, lo que lleva tiempo, más si la palabra final la tiene Enohsa.

Avances

21 Es el porcentaje de ejecución que tiene la obra "Colector Sudeste y Redes Colectoras de Villa Seminario, Barrio Meglioli, Camus, Natania XV y otros", la cual está en manos de Cicon.

Tareas

8 Es el porcentaje de avance de la obra "Redes Colectoras del Barrio Municipal, Bancario, Los Ceibos, Foeva y otros", en manos de la UTE Fojo Construcciones y César Borrego.

Reactivan las obras en Valle Fértil



A diferencia de lo que pasa en Rivadavia, el presidente de OSSE, Guillermo Sirerol, confirmó que las cloacas de Valle Fértil, en la Villa San Agustín, frenadas desde inicios de 2019, se reactivarán el mes que viene, dado que hubo acuerdo con la firma Ivica Dumandzic, que tiene los trabajos bajo su poder. Al igual que las cloacas en suelo rivadaviense, esa obra se vio frenada por la falta de aprobación del proyecto ejecutivo, lo que tuvo el OK a mediados de año.

Las obras, financiadas íntegramente por el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), se licitaron en junio de 2017 y fueron adjudicadas por 152.944.840 pesos, unos siete millones de pesos menos del presupuesto oficial, el cual alcanzaba los 160 millones de pesos.

La tareas contemplan la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales por el método de lagunas facultativas y la instalación de 38.500 metros de cañerías, lo que beneficiará a 8.500 habitantes.