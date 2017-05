El juez de Jáchal, Pablo Oritja, decidió ayer ponerle un freno al análisis de sangre que había ordenado que realizara Salud Pública para determinar si hubo o no contaminación en la población de siete pueblos por los tres incidentes en la mina Veladero.

La decisión viene a responder al pedido que hicieron la semana pasada integrantes de la Asamblea Jáchal no se Toca, a través de Defensor del Pueblo, Julio Orihuela. En el planteo, el grupo antiminero solicitó que no se haga la extracción de sangre porque entienden que no es el método más adecuado para realizar la determinación de metales en el organismo.



En su resolución, Orijta le hizo lugar al reclamo de los vecinos, por lo que ahora les solicitó a varios organismos, entre ellos Salud Pública, que opinen sobre cuál debería ser el método más adecuado, quién lo puede realizar y el costo que podría llegar a tener. Según dijo el magistrado, “los vecinos peticionaron un mineralograma intracelular por espectrometría con el método Raman, pero no acompañanuna prueba científica de que ese sea el mecanismo efectivo”.



Fuentes oficiales de la cartera sanitaria relataron que están analizando otro método de análisis y que la decisión será comunicada al juez en los próximos días.