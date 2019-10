Representante. Pichetto y Frigerio llegaron a la provincia en representación de la gestión macrista. Ambos estuvieron acompañando a Marcelo Orrego en el tramo final de la campaña.

Luego del marcado distanciamiento que el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, había tenido durante las elecciones provinciales con la figura del presidente Mauricio Macri, anoche lo dejó de lado y dijo "no han sido fáciles estos años pero hay que seguir en este camino". Este supuesto acercamiento a la imagen de Macri se dio en el acto de cierre de la visita de Miguel Ángel Pichetto y Rogelio Frigerio. El otro orador fue el candidato a vicepresidente del Frente Juntos por el Cambio, quien afirmó que subestimaron los comicios y pidió que "los sanjuaninos le den una segunda oportunidad a Macri".



Bajo el canto del "Sí se puede" la militancia "M" se acercó al búnker del ex Frente Con Vos para escuchar a Orrego y Pichetto. Durante su discurso, el primero sorprendió que se refiriera a Macri. Es que durante las elecciones provinciales buscó desligarse de las filas del presidente. Es más, hasta le cambió el nombre a la fuerza para que el electorado no lo relacione con Cambiemos. La distancia que establecía el santaluceño era tal que Pichetto tuvo que llamarlo personalmente para que se decidiera a jugar dentro del Frente Juntos por el Cambio. El Senador representa la pata del peronismo en el oficialismo nacional y eso hizo que Orrego se sintiera más cómodo en ese espacio. Sin embargo ayer revalorizó la gestión macrista y pidió que "Dios le dé fuerzas a Macri para seguir adelante". Además, en clara referencia al kirchnerismo, afirmó que "no hay que mirar para atrás" y agregó que "al pasado no hay que derrotarlo, sino superarlo". El santaluceño es el líder de la lista a diputado nacional del Frente Juntos por el Cambio junto a Susana Laciar y Rodolfo Colombo. En las elecciones primarias logró el 27,7 por ciento de los votos, pero si se tiene en cuenta el casi tres por ciento que obtuvo su rival en la interna, Eduardo Castro, superó el 30 por ciento. De mantener ese resultado, es un hecho que Orrego llegaría al Congreso.



Luego fue el turno del senador Pichetto, quien además de ser muy crítico con Alberto Fernández y Cristina Fernández dijo que "subestimamos la elección", a lo que agregó: "Tenemos que tener un fiscal en cada mesa y uno general, no dejemos que nos roben ningún voto". Además, revalorizó la gestión de Macri y le pidió a los militantes que "le den una segunda oportunidad". Por último, enfatizó repetidas veces que "vamos a dar vuelta la elección el 27 de octubre".



Pichetto llegó a la provincia junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y DIARIO DE CUYO habló con ambos (ver página 7). Además, ambos participaron de una caminata en la que aprovecharon para tener un contacto cara a cara con las personas que se acercaron (ver nota vinculada). Tras la recorrida, Frigerio no participó del acto político dado que tenía un compromiso en Mendoza.

Fotos, cánticos y apoyo en una caminata corta

Requerido. Pichetto fue el más requerido para las fotos entre los vecinos de Capital. Tras la recorrida, hubo un impasse y luego realizaron el acto partidario.

La caminata que organizó el Frente Juntos por el Cambio para el candidato a vicepresidente del espacio, Miguel Ángel Pichetto, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue llamativamente corta. La misma demandó unos 15 minutos y pocos metros por calle Ramón y Cajal y San Luis, en Capital. En ese tramo, los referentes nacionales posaron para fotos, recibieron cánticos y los clásicos gritos de apoyo del "Sí se puede".



En el caso de Pichetto, dialogó con los vecinos de la zona a quienes les manifestó que "mientras la mujer está guardada (por Cristina), yo hago unas 20 entrevistas por día". Por otro lado, el senador también recibió varias propuestas de quienes se acercaron a saludarlo para ser parte del equipo de fiscalización en las próximas elecciones. Rápida de reflejos, la diputada y candidata, Susana Laciar, tomó el guante y les indicó a los vecinos que se acerquen por el búnker de Orrego, por Avenida Ignacio de la Roza, para poder sumarlos a la lista de fiscales.