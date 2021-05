Este sábado, en medio de la segunda ola de coronavirus en el país y luego de que se conociera que en San Juan ya hay circulación de nuevas variantes de coronavirus, el diputado nacional y principal referente en la provincia de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego, se refirió a la situación actual y aseguró que: “No tenemos más posibilidad de cuarentenas eternas”.

“Dios quiera que lleguen muchas vacunas. Argentina no tiene la posibilidad de tener cuarentenas eternas. Lo que se necesita es más testeos, más rastrillajes y más aislamiento”, afirmó Orrego en el programa “A todo o nada” de radio Sarmiento.

Y explicó: “Yo no digo que no hayan restricciones, se debe tener en cuenta las condiciones sanitarias para determinar qué se tiene que hacer. Pero el año pasado tuvimos cuatro meses de cuarentena cuando algunas provincias no tenían ni siquiera casos. Estuvimos parados, la economía no resistió, pero el Presidente –Alberto Ferández- no permitía reabrir”.

En ese sentido indicó que, “creo que a nivel provincial deberíamos haber hecho el esfuerzo para tomar nuestras decisiones. Deberíamos habernos parado todos para decir basta, no tenemos casos, tenemos que producir. Estábamos cerrados y el virus no estaba. Pero claro, con el diario del lunes es fácil. Podríamos haber hecho más todos. Yo me incluyo”.

En el mismo contexto se refirió al proyecto de ley con el que el oficialismo nacional busca hacerse del apoyo del Poder Legislativo a la hora de tomar medidas restrictivas por motivos sanitarios en todo el país. “Avanzar sobre darle al Presidente mayores facultades para imponer restricciones en todas las provincias no está bien. Esto va en contra de la Constitución Nacional, porque es avanzar sobre cuestiones que dependen de los gobiernos provinciales, que son en definitiva los que saben qué necesita cada lugar. Esto va en contra del federalismo”.

Por otra parte, Orrego habló sobre el desarrollo de las Paso. “Esta es una elección de corte nacional porque se definen autoridades nacionales. Lo que va a decir la gente es si el Presidente va por buen camino o debe cambiar el rumbo”, opinó.

Y en cuanto a cómo se presentará su partido en San Juan, sostuvo que “no sería conveniente que haya muchas listas. Los partidos deben ser maduros para ofrecerle a la ciudadanía una oferta electoral sencilla, simple, para mantener la coherencia. Nosotros somos muchos partidos en el espacio y a mí me toca estar al frente me toca escuchar. Nos tenemos que dar cuenta que lo bueno es hacer una, dos o tres listas”.