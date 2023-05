Marcelo Orrego, diputado nacional y candidato a gobernador de Cambia San Juan, del Frente Unidos por San Juan, visitó el programa Demasiada Información, en Radio Sarmiento. El santaluceño se mostró molesto por no suspender la totalidad de las elecciones, criticó al Tribunal Electoral, apuntó contra Uñac y habló de sus principales propuestas.

“Yo no tengo problema en competir con Uñac. Todos sabíamos que no podía ser candidato, él lo sabía y jugó al límite. Yo estoy preparado para ganar o perder, pero no con trampa. En diciembre del 2021 había una ley que el gobierno, de un día para el otro, decidió eliminarla. Después, impuso la ley de lemas, que es la ley de la trampa. Creo que este domingo hubiéramos ganado las elecciones”, dijo Orrego

“Era una obviedad como iba a fallar la Corte. Me sorprendió en los tiempos, pero no el fallo. El gran problema que tenemos son los tiempos en los que resolvió. Llegó tarde, no es bueno ni saludable”, agregó.

Molestia por las elecciones del domingo

“Estamos en medio de una crisis institucional sin precedentes, la decisión del Tribunal Electoral viola el artículo 185 de la Constitución Provincial. El artículo dice que el gobernador y vicegobernador deben ser elegidos por simple mayoría y los diputados provinciales deben ser elegidos el mismo día. El muy preocupante que el Tribunal Electoral desconozca esto”, explicó.

Promesas de campaña

“Nosotros queremos sentar a la mesa a todos, a los que piensan como nosotros y los que no. Me imagino un gabinete pragmático”, dijo respecto a la posible conformación de su equipo de trabajo.

“Hay que apoyar el deporte, seguir con los eventos, invertir en turismo. Pero está claro que se gastó un montón de dinero cuando hay prioridades que no se atendieron”, agregó.

“Los eventos deportivos llegaron para quedarse al igual que la FNS, pero tendrán relación con la economía que tenemos”, explicó y prometió, de llegar al Ejecutivo, que publicará los gastos de la fiesta sanjuanina.

Además, afirmó que reducirá la planta política, reparará los canales primarios y secundarios de la red y fortalecerá las Juntas de Riego

“Se termina el SIPAD, llamaremos a un plebiscito para que el gobernador tenga una sola reelección”, concluyó